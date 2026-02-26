¿Bad Bunny cantará la canción de Mundial 2026? Estos son los artistas que más suenan para interpretar el tema oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Como cada 4 años, estamos por entrar a la “fiebre mundialista” con lo que será la realización de esta próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, donde como sabrás, México, Estados Unidos y Canadá estarán compartiendo la realización de este torneo de fútbol que acaparará las miradas por varias semanas.

Una de las sorpresas más esperadas de esta justa deportiva es la llamada “canción del mundial”, tema que aún no se ha definido y que a meses de su realización ya ha tenido varios rumores, por lo que podríamos llevarnos una gran sorpresa, tal como en el 2010 cuando todo mundo bailaba al ritmo de "Waka Waka" de Shakira.

¿Quién cantará la canción del Mundial 2026?

De momento los artistas que más han sonado para componer y cantar “La Canción del Mundial 2026” son Bad Bunny, quien este 2026 logró posicionarse en lo más alto de la música a nivel internacional hablando español, conquistando las listas de reproducción, los Grammy y el Super Bowl.

Otra artista que ha figurada para formar parte de esta fiesta es Dua Lipa, quien habiendo concluido su gira ‘Radical Optimism’ se ha mantenido ligeramente inactiva hablando de nuevos proyectos musicales.

Por último, Drake también ha sido uno de los artistas que mayor ruido han hecho respecto a su posible canción de la Copa Mundial de la FIFA 2026, siendo que el canadiense tiene muy bien trabajado el mercado de los tres países sede.

¿Cuándo saldrá la canción del Mundial 2026?

La canción oficial de este torneo aún no tiene una fecha definida de estreno y todos los detalles se han mantenido completamente reservados, por lo que será cuestión de un anuncio oficial en las próximas semanas par tener más detalles.

Es importante que sepas que para esta edición donde comparten sede varios países, se realizarán diferentes canciones de acuerdo a la zona, donde ya hemos podido escuchar a Robbie Williams y Nicole Scherizinger quienes cantaron el himno del mundial llamado “Deseire” en el sorteo de grupos pasado.

Por otro lado, se confirmó que Belinda y Los Ángeles Azules realizarán la canción que represente a México como sede y aunque no la hemos escuchado, se espera una colaboración para la historia.

