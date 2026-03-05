Fan Fest de la Copa Mundial de la FIFA llegará al corazón del país con una serie de conciertos IMPERDIBLES

Estamos a tres meses de que de inicio la Copa del Mundial de la FIFA 2026, torneo de fútbol donde México será sede junto a Estados Unidos y Canadá en lo que se espera que sea el evento deportivo del año, pues hoy más que nunca este deporte se ha vuelto el más seguido de todo el planeta.

Al ser una de las sedes, nuestro país ha comenzado a develar las sorpresas que nos acompañarán durante esta temporada y una de ellas es el Fan Fest de la FIFA, el cuál contará con actos en vivo que tanto mexicanos como extranjeros no se querrán perder.

¿Qué artistas estarán en el Fan Fest de México?

El primer evento que ha captado la atención de México y el mundo es la serie de conciertos que habrá en el Auditorio Nacional donde podremos ver a los siguientes artistas los próximos 9 y 10 de junio:



Alejandro Fernández

Carín León

Emmanuel y Mijares

Carla Morrison

Banda El Recodo

Lucero

Benny Ibarra con la banda Timbiriche

Orquesta Sinfónica de Minería



¿Cómo ver los conciertos de Fan Fest México de la Copa Mundial de la FIFA?

Si bien, se espera que cientos de miles de mexicanos y turistas acudan a nuestro país, se podrá disfrutar de estos conciertos a través de una megapantalla led en el Zócalo de la CDMX en lo que será la antesala de la inauguración del torneo de futbol más esperado de todos los tiempos, pues será el último torneo internacional de jugadores como Cristiano Ronaldo, Messi o De Bruyne, donde también podremos ver los partidos de la Selección, por lo que México se está preparando para ser una de las sedes más activas.

Con esta tercera Copa Mundial de la FIFA que se disputará el próximo 11 de junio se espera la visita de más de 2 millones de turistas extranjeros, además de todo el público mexicano que hace del futbol más que un deporte, por lo que este podría ser una de los eventos del año.