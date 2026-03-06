Anuncian “Gol de Oro”, una serie de conciertos en la CDMX con motivo de la Copa Mundial de la FIFA: Bandas, fechas, ubicación y TODO lo que debes saber

La Ciudad de México cada vez se prepara de mejor manera para recibir la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 en lo que se espera que sea una temporada completamente única, donde lo más probable es que veamos fútbol por todos lados, incluso los escenarios de música en vivo…

Este viernes, la organizadora de eventos, Ocesa ha confirmado un nuevo evento que complementará de gran manera la fiebre mundialista que se vivirá en la CDMX durante este verano, pues se ha confirmado el “Gol de Oro”, una festividad que traerá música en vivo durante varias semanas.

¿Qué es el festival “Gol de Oro”?

Este evento constará de 8 noches completamente únicas, donde habrán dos bandas tocando cada día, en lo que se espera que sea la porra del norte vs la del sur, pues “el mundial no está solo en la cancha”, con lo que podríamos vivir de todo esta próxima Copa Mundial de la FIFA, donde en el primer anuncio pudimos escuchar de fondo "Pogo" canción de la banda Digitalism, lo que podría significar que estarían formando parte de este evento.

De momento no se han revelado mayores detalles sobre a quienes podremos ver durante estas noches, pues podría tratarse de bandas, DJ’s o incluso una combinación que amenizará esta temporada de fútbol en la Ciudad de México.

¿Cuándo y en dónde será el “Gol de Oro” en CDMX?

Los primeros detalles que hay sobre este evento es que tendrá lugar en el Pabellón Oeste y que se estará realizando del 2 al 9 de junio, aunque no se han detallado más sobre los horarios, por lo que tendremos que estar atentos a cualquier novedad, que a decir verdad poco a poco comienza a entusiasmar al público mexicano, pues futbol y música son dos cosas de las que más disfruta.

¿En Dónde está el Pabellón Oeste?

Este venue está pegado al Palacio de los Deportes, sobre la avenida de Añil y Churubusco, por lo que dar con el es relativamente sencillo, pues es una locación compartida, aunque es sabido que cuenta con una capacitad muy reducida, por lo que si quieres formar parte de este evento, debes de estar al tanto sobre los accesos.