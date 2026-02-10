A meses de su participación en la Copa Mundial de la FIFA, Lamine Yamal revela su ilusión de probar la comida mexicana

Estamos a pocos meses de que dé inicio la Copa Mundial de la FIFA 2026 la cual se realizará en México, Estados Unidos y Canadá, en lo que se espera que sea el evento deportivo del año tanto por la organización, como por la cantidad de figuras que estarán asentándose en América del Norte y por el ambiente que este torneo genera dentro de los apasionados del futbol.

Uno de los jugadores a seguir durante este certamen es el canterano del Barcelona, Lamine Yamal , quien a sus 18 años se ha vuelto una estrella de talla mundial y que estará disputando su primer torneo de esta magnitud y quien ha lucido muy emocionado de saber que su selección jugará en México durante la fase de grupos.

¿Qué dijo Lamine Yamal sobre jugar en México durante la Copa Mundial de la FIFA?

Una de las primeras declaraciones del atacante sobre su paso por México fue respecto a la gastronomía de nuestro país, una de las más populares de todo el mundo y que al parecer tendrá a más de uno con grandes expectativas, donde a meses de su estadía aseguró lo siguiente: “Tocará probar algún taco, creo. Nunca he estado en México”.

La Selección de España se enfrentará a su similar de Uruguay en uno de los encuentros más atractivos del paso mundialista por nuestro país. Dicho partido se disputará en la ciudad de Guadalajara, por lo que seremos testigos de un encuentro de fase de grupos decisivo para ambas escuadras.

¿Cuándo inicia la Copa Mundial de la FIFA?

La próxima Copa del Mundo iniciará el 11 de junio de este año con una inauguración en simultáneo en cada una de sus sedes, marcando así el inicio de las actividades mundialistas que se apoderarán del verano en la parte norte del continente.

Aunque es muy pronto para tener algún favorito, tras haber disputado en los últimos años, “La Roja” se ha posicionado como una de las selecciones a seguir durante este torneo, siendo una de las más llamativas para hacerse entre los finalistas.