¿Lamine Yamal es otaku? Esto es lo que no viste de la final del Barcelona vs Real Madrid en la Supercopa de España

Aunque fue hace unas semanas que el FC Barcelona volvió a vencer al Real Madrid en la Supercopa de España 2026, han comenzado a salir algunos videos de las celebraciones del conjunto culé y algunos han mostrado una parte de Lamine Yamal que eran muy poco conocidas, pues se dejó ver su fanatismo por Naruto.

Ha pasado casi un mes desde aquella noche donde el conjunto culé logró hacerse de la Supercopa en la final disputada en Yeda, en lo que fue un partido electrizante y aunque los reflectores se fueron con Raphinha y Lewandowski con sus contribuciones a gol, el joven de 18 años, Lamine Yamal siempre encuentra el modo de robar miradas con su carisma y en esta celebración no fue le excepción.

¿A Lamine Yamal le gusta Naruto?

En las últimas horas han comenzado a circular videos que muestran a algunos jugadores celebrando en el avión camino a casa y hemos visto a nuestro “Messi Sueco” Roony Bardghji enseñarle a Lamine algunos “jutsus” de Naruto.

Esta no sería la primera vez que se dejan ver este fanatismo del “10 catalán”, pues Lamine ha demostrado ser fan de animes, como Dragon Ball, siendo que hace unos meses tenía la foto de perfil de su Instagram con una imagen de Goku, además de que han comparado algunas de sus celebraciones con las del Inazuma Eleven, aunque el jugador de la plantilla que sí es un gran otaku es Roony Bardghji.

😂 Lamine Yamal aprende el signo de la mano del tigre de Naruto con Roony Bardghji, Jules Koundé y Fermín López.



pic.twitter.com/eJPG3rut1E — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) February 5, 2026

¿Quién es Roony Bardghji del Barcelona?

Nacido en Kuwait, Rooney se ha ganado el cariño de la afición en apenas media temporada, donde en cada oportunidad que ha tenido, ha dejado ver su talento en el campo de juego, ganándose incluso el apodo de “El Messi Sueco”, quien a sus 20 años ya apunta a ser una de las jóvenes promesas del futbol europeo.

Su fama de otaku viene luego de que recreara poses de Luffy e incluso portar diseños de One Piece en sus espinilleras, además de que se le ha visto haciendo poses.