“Gracias, hijo, te lo estaré siempre agradecido, viviré de ti”: Papá de Lamine Yamal genera nueva polémica

Una vez más, Mounir Yamal, el padre de la joya del FC Barcelona, Lamine Yamal se ha metido en una nueva polémica, pues transmitió a través de su cuenta de Instagram parte de su día a día, donde lució cocinando unos nuggets, pero la controversia llegó cuando dijo que él vivirá de su hijo.

Hustle Hard 304 como se hace llamar en redes sociales realizó una serie de declaraciones en vivo cuando hacía “nuggets profesionales”, donde mencionó que hay quienes le cuestionan su vida, a lo que él agradeció a Lamine, porque “vivirá" gracias al jugador recientemente nombrado mejor futbolista del año sub-21.

¿Qué fue lo que dijo el papá de Lamine Yamal?

Durante su video culinario, Mounir habló sobre los detractores con los que se llega a topar al ser padre de uno de los mejores futbolistas del mundo y aseguró que él sostiene que para él, el mejor de todos es Lamine.

En un momento de la transmisión cerca del final citó a gente que lo cuestiona a lo que respondió lo siguiente:

“Hay muchos por ahí que dicen tonterías. Que por qué no voy a trabajar, que vivo de mi hijo. Pues sí, señores. Gracias, hijo, te lo estaré siempre agradecido, viviré de ti”, para finalizar con el tema.

Posteriormente se le vio acercándose a un maniquí de Lamine Yamal a quien besó y le agradeció, para que por último le mostrara su amor de padre y terminar con el live.

¿Qué opina la afición de las actitudes del papá de Lamine?

Desde que Lamine comenzó a despuntar su carrera a los 16 años, su padre ha sido constante tema, donde pocas veces se le refiere a él dentro de lo futbolístico, incluso seguidores del joven jugador y del conjunto culé reclaman las actitudes de Mounir.

Por otro lado, hay quienes lo apoyan, Hustle Hard 304 se ha hecho muy activo en redes sociales, donde se ha hecho ya de una base de seguidores quienes están al pendiente del día a día de este, donde incluso celebran que viva su vida como él quiera.