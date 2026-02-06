Mariah Carey y Laura Pausini deslumbran en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 con una gran presentación

Este viernes se llevó a cabo la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 , donde tras una gran introducción artística en la que pudimos ver un poco de lo que esta ciudad cuna del arte ha aportado con su arte como esculturas, música, teatro, danza, un gran paso por su historia y cultura donde el frío escenario invernal se llenó de colores y brillo.

Aunque la Ceremonia realizada en Milán se tornó un tanto introspectiva y abstracta, la cantante Mariah Carey se presentó dándole un aire de fiesta total a esta noche, donde con un gran vestido diseñado por la sensación de la moda contemporánea Fausto Puglisi cantó un par de canciones que levantaron los ánimos.

¿Cómo fue la inauguración de Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

Uno de los puntos más altos de esta inauguración fue cuando Mariah Carey interpretó en italiano “Nel blu dipinto di blu”, conmoviendo a los espectadores y llevando al público a otro nivel de emoción, para después cerrar con su icónico éxito “Nothing is Impossible”.

Si algo caracteriza esta edición de los Juegos de Invierno es la unión entre las ciudades de Milán y Cortina y fue justo en la segunda donde Laura Pausini realizó su acto, donde interpretó Il Canto degli Italiani, el que es considerado como el himno nacional de Italia.

Dentro de la ceremonia pudimos tener un breve conjunto de lo que es la cultura en Italia, siendo Milán una de las cunas de lo que hoy en día ha impactado en nuestro día a día, pues fuimos testigos de canto, danza, teatro, música clásica, poesía e incluso figuras de la moda tuvieron su huella, como modelos o diseños hechos por el fallecido Giorgio Armani en una inauguración que probablemente quedará para la historia.

¿Cuándo terminan los Juegos Olímpicos de Invierno?

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 darán inicio este viernes 06 de febrero y terminarán el día 22 de este mismo mes, en lo que se espera que sea uno de los eventos deportivos que más impacto tengan debido a su gran aprobación por el público en los últimos años, donde esperamos que México tenga una buena participación.

