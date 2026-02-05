Snoop Dogg “pasó el fuego” en los Juegos Olímpicos de invierno de Milán - Cortina 2026

Este miércoles 04 de febrero,el rapero Calvin Cordozar Broadus Jr., mejor conocido como Snoop Dogg, sorprendió a todo el mundo al portar la Antorcha de Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 Milán-Cortina , evento deportivo que poco a poco ha acaparado la atención del mundo entero y que ha generado altas expecativas.

Aunque sabemos que este artista es fanático de los encendedores, la realidad es que en los últimos años se ha vuelto un gran embajador del deporte, pues ha figurado en las ediciones de Los Juegos Olímpicos de París, en la presentación de los próximos de Los Ángeles y ahora en Milán a días del comienzo de la justa, uniendo así la cultura de la música y el deporte olímpico.

¿Cómo fue la participación de Snoop Dogg en los Juegos Olímpicos de Invierno?

Sin previo aviso fue que este miércoles 04 de febrero Snoop Dogg apareció en un tramo de esta ceremonia que es bastante seguida gracias a la participación de ex deportistas, atletas locales o personalidades locales, haciendo crecer los ánimos días antes del inicio de las competiciones, donde pudo sostener la antorcha e interactuar con algunos asistentes.

El rapero californiano participó en el evento mundialmente conocido como relevo de la antorcha olímpica el cuál tuvo lugar en Gallarate, al norte de Italia, donde el también nombrado "Coach Honorario" del equipo de Estados Unidos lució bailando y saludando al público al ritmo de su música.

¿Cuándo inician los Juegos Olímpicos de Invierno?

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 darán inicio este viernes 06 de febrero y terminarán el día 22 del mismo mes, en lo que se espera que sea uno de los eventos deportivos más seguidos del año, donde seguramente veremos grandes sorpresas.

Esta edición de los Juegos Olímpicos de Invierno se celebran cada cuatro años, donde podremos ver deportes de invierno tanto de hielo como de nieve, en una exhibición única pues son exhibiciones que regularmente no se pueden llevar a cabo en verano como en la competición.