Frankenstein de Guillermo del Toro: Cómo visitar sus impresionantes locaciones en Escocia

El mundo del cine sigue sorprendiendo a las grandes multitudes. El auge de las plataformas de streaming como Netflix le ha dado un nuevo impulso al séptimo arte que no deja de lanzar nuevas producciones.

Así reaccionó Victoria Ruffo a la denuncia que enfrenta Vadhir Derbez

El director cinematográfico y guionista mexicano Guillermo del Toro es una de las grandes personalidades que se destacan en el presente con producciones de gran nivel. El filme Frankenstein ha logrado posicionarse entre los usuarios de Netflix como uno de los mejorares valorados.

Frankenstein en Escocia

La película Frankenstein es una adaptación de Guillermo del Toro de la obra clásica de Mary Shelley. Esta producción se alejó de las versiones más comerciales y logró ofrecer una visión profundamente gótica y fiel al material original.

Quienes han podido disfrutar del filme seguramente se habrán maravillado, además del monstruo, con los paisajes y locaciones que se muestran en las distintas escenas. El rodaje de Guillermo del Toro comenzó con localizaciones en Escocia y Canadá, motivo por el cual se destaca por un diseño de producción que buscó capturar la atmósfera melancólica y existencial del mito.

¿Cómo visitar las locaciones de Frankenstein?

En torno a la película Frankenstein y los lugares en donde fue rodada, los fanáticos de esta producción de seguro amarían vivir la experiencia de visitarlos y sentirse parte del filme. Es por eso que Escocia puede ser la mejor opción para viajar y vivir una experiencia inolvidable ya que Guillermo del Toro rodó la mayor parte de las escenas en castillos, bibliotecas y catedrales reales que aún conservan esa esencia del siglo XIX.

Guía para planear tu viaje desde México

Las locaciones imprescindibles: Para vivir la experiencia del filme, debes concentrarte en tres zonas principales: Edimburgo, Glasgow y los Highlands.



Mansión Frankenstein (Exteriores): Gosford House. Ubicada en East Lothian (cerca de Edimburgo), esta mansión neoclásica prestó sus escalinatas de mármol y su fachada para la casa familiar de Victor. Se pueden reservar tours públicos para ver los interiores.

La Universidad y el Laboratorio: Glasgow Cathedral y University of Glasgow. Los arcos góticos que ves en las celdas y laboratorios pertenecen a los claustros de la Universidad de Glasgow. La Catedral de Glasgow (del siglo XII) se usó para las tensas escenas de confesión.

Calles del Siglo XIX: Royal Mile, Edimburgo. Del Toro rodó en callejones reales como Bakehouse Close (famoso también por Outlander) y Lady Stair’s Close, donde se encuentra el Museo de los Escritores. Estos lugares capturan ese aire de "adoquín mojado" que buscaba la producción.

Paisajes Desolados: Glencoe. Si buscas los paisajes épicos y neblinosos donde la criatura vaga, debes ir a este valle en los Highlands. Es el corazón de la Escocia salvaje y es de acceso libre.

Escenas de la Playa: Seacliff Beach. Una playa privada cerca de North Berwick con vistas a las ruinas del Castillo de Tantallon, ideal para recrear los momentos más melancólicos del filme.

Cómo llegar desde México: No existen vuelos directos de México a Escocia, por lo que tendrás que hacer al menos una escala (generalmente en Londres, Madrid o Ámsterdam).



Ruta Recomendada: Volar desde la CDMX (MEX) hacia Londres (LHR). Desde ahí, puedes tomar un vuelo corto de una hora a Edimburgo (EDI) o Glasgow (GLA), o vivir la experiencia británica tomando el tren "LNER" desde la estación King's Cross en Londres, que llega a Edimburgo en unas 4.5 horas con paisajes increíbles.

Aerolíneas: British Airways, Iberia, KLM y Lufthansa son las opciones más comunes con mejores conexiones.

Logística y consejos para Mexicanos



Visa: Como ciudadano mexicano, no necesitas visa para entrar al Reino Unido por turismo (hasta 6 meses). Solo requieres tu pasaporte vigente.

Mejor época: Del Toro filmó bajo cielos nublados para mantener el tono gótico. Si quieres ese clima, viaja en octubre o noviembre. Si prefieres más horas de luz para explorar, mayo y junio son ideales.

Transporte Interno: Edimburgo y Glasgow están a solo 50 minutos en tren entre sí. Para las locaciones remotas como Glencoe o Gosford House, lo más recomendable es alquilar un coche (recuerda que se conduce por la izquierda) o contratar un tour privado de cine.

El "Toque Del Toro": Guillermo del Toro quedó tan encantado con Edimburgo que bromeó con mudarse allí, llamándola la ciudad perfecta para el género gótico. No dejes de visitar la Signet Library en Edimburgo, donde se filmó la escena del baile; es un lugar donde puedes tomar el té en un entorno que parece salido directamente de la mente del director.