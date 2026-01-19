Gira de Maná 2026 en Estados Unidos: dónde, cuándo y cuánto cuestan los boletos

La espera ha terminado para los fanáticos del rock en español en territorio estadounidense. La icónica banda mexicana Maná inicia nuevamente su gira este año en Estados Unidos, titulada “Vivir Sin Aire”. La agrupación liderada por Fher Olvera ha confirmado la extensión de su recorrido con 19 nuevas fechas, asegurando que la bandera del rock latino ondee con fuerza en las principales arenas del país durante todo el 2026.

Esta nueva etapa del tour no es solo una continuación, sino una expansión ambiciosa. Las fechas recién añadidas incluyen Puerto Rico (con dos funciones), Washington, DC; Nueva Orleans; Palm Springs; Austin; y una muy esperada presentación en Anaheim, marcando su primera actuación en dicha ciudad en una década. Además, el grupo reafirma su idilio con plazas históricas como Denver, Phoenix y Chicago, donde la demanda de boletos suele superar todas las expectativas.

¿Cómo será el concierto de Maná en Estados Unidos?

El tour de “Vivir Sin Aire” ha sido catalogado como una experiencia sinigual por la crítica especializada y los asistentes. La producción no escatima en recursos: el espectáculo cuenta con videos ampliados de alta definición y una impresionante cascada real en el escenario que se ha convertido en el sello visual de la gira. Según los organizadores, "el diseño contiene efectos inmersivos para que la interacción con el grupo sea más real", transformando cada concierto en un viaje sensorial que atraviesa décadas de hits.

Detalles de la gira: ¿Cómo y cuánto cuesta asistir?

La gira “Vivir Sin Aire” inició formalmente el 5 de septiembre de 2025 con dos conciertos con entradas agotadas en el Frost Bank Center de San Antonio, Texas. En 2026, la banda de rock en español continúa con sus fechas programadas, manteniendo el ritmo de una de las producciones más exitosas de la década.

¿Cuánto cuestan las entradas?

Para aquellos interesados en no quedarse fuera de este evento histórico, es necesario realizar el registro previo en la página oficial de Ticketmaster. La transparencia en los costos es clave para los fans: el precio de las mismas varía según el asiento que desees y la proximidad al escenario. Los precios oscilan desde los $98 dólares hasta los $300 dólares en zonas preferenciales, sin contar los paquetes VIP o experiencias exclusivas.

¿Cuáles son las fechas y ciudades que se presentará Maná en 2026?

A continuación, se detalla el recorrido oficial de Maná por los Estados Unidos y Puerto Rico para que pueda planificar su asistencia:

Viernes 27 de febrero: Belmont Park, Nueva York – UBS Arena

Sábado 28 de febrero: Brooklyn, Nueva York – Barclays Center

Viernes 6 de marzo: Washington, DC – MGM Grand National Harbor

Sábado 7 de marzo: Filadelfia, PA – Xfinity Mobile Arena

Viernes 20 de marzo: Orlando, FL – Kia Center

Domingo 22 de marzo: Nueva Orleans, LA – Smoothie King Center

Viernes 27 de marzo: Miami, FL – Kaseya Center

Sábado 28 de marzo: Miami, FL – Kaseya Center

Viernes 3 de abril: Atlanta, GA – State Farm Arena

Sábado 4 de abril: Greensboro, NC – First Horizon Coliseum

Jueves 9 de abril: Puerto Rico – Coliseo de Puerto Rico

Viernes 10 de abril: Puerto Rico – Coliseo de Puerto Rico

Viernes 5 de junio: Anaheim, CA – Honda Center

Sábado 6 de junio: Anaheim, CA – Honda Center

Viernes 4 de septiembre: Morrison, CO – Anfiteatro Red Rocks

Sábado 5 de septiembre: Morrison, CO – Anfiteatro Red Rocks

Viernes 11 de septiembre: Las Vegas, NV – T-Mobile Arena

Sábado 12 de septiembre: Phoenix, AZ – Centro de comparación de hipotecas

Viernes 18 de septiembre: Los Ángeles, CA – Intuit Dome

Sábado 19 de septiembre: Los Ángeles, CA – Intuit Dome

Sábado 26 de septiembre: Palm Springs, CA – Acrisure Arena

Sábado 10 de octubre: San Diego, CA – Anfiteatro North Island Credit Union

Viernes 16 de octubre: Portland, OR – Moda Center

Sábado 17 de octubre: Seattle, WA – Climate Pledge Arena

Viernes 30 de octubre: Rosemont, IL – Allstate Arena

Domingo 1 de noviembre: Detroit, MI – Little Caesars Arena

Viernes 6 de noviembre: Houston, TX – Toyota Center

Domingo 8 de noviembre: Austin, TX – Moody Center