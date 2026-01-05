De One Battle After Another, Sinners y hasta Pluribus: Dónde ver todas las películas y series ganadoras de los Critics Choice Awards 2026
Los Critics Choice Awards se llevaron a cabo el pasado domingo 4 de enero y si te estás preguntando dónde puedes disfrutar las series y películas premiadas, no te preocupes, aquí te lo contamos.
La temporada de premios inició oficialmente, el pasado domingo 4 de enero se llevaron a cabo los Critics Choice Awards 2026 y tuvimos la primera tanda de películas y series premiadas las cuales, en definitiva, no te puedes perder. Desde plataformas de streaming hasta salas de cine, estos son los espacios en donde puedes disfrutar de todos los títulos galardonados del año.
Películas premiadas en los Critics Choice Awards 2026
Iniciamos con las películas que fueron premiadas en los Critics Choice Awards 2026, las cuales se perfilan cada vez más para llevarse la noche en los Oscars del 2026.
One Battle After Another
Paul Thomas Anderson dirigió esta película, la cual se llevó:
- Mejor Película
- Mejor Director
- Mejor Guion Adaptado
Y la puedes disfrutar a través de HBO Max.
Secret Agent
Secret Agent es una película brasileña la cual se ha ganado al público internacional. Se llevó el premio:
- Mejor Película de Lengua Extranjera
Y llegará a cines el próximo 26 de febrero, después de su recorrido se estrenará en MUBI.
Hamnet
Hamnet, la película dirigida por Chloé Zhao ha estado en boca de toda la crítica, y en los Critics se llevó:
- Mejor Actriz: Jessie Buckley
Esta película se estrenará en cines de México el 22 de enero de este año.
Marty Supreme
La película dirigida por Josh Safdie es una de las más fuertes para esta temporada de premios, y en esta ocasión se llevó:
- Mejor Actor: Timothée Chalamet
Marty Supreme se estrenará en cines el próximo 15 de enero de este año.
The Naked Gun
La comedia protagonizada por Liam Neeson y Pamela Anderson ganó:
- Mejor Película de Comedia
Y la puedes disfrutar a través de Prime Video o Paramount+.
K-Pop Demon Hunters
La euforia que ha desatado esta película animada está arrasando a los premios de los mejores del cine, y se llevó las dos categorías en las que competía:
- Mejor Canción Original
- Mejor Película Animada
Se puede ver a través de Netflix.
Sinners
Una de las películas más comentadas del 2025 por su excelente cast, historia y música, también se llevó varios Critics:
- Mejor Guion Original
- Mejor Casting y Reparto
- Mejor Actor Joven
- Mejor Música Original
Sinners puede verse a través de HBO Max.
Weapons
La Hora de la Desaparición (Weapons por su título en inglés) ha sido descrita como una de las mejores películas de terror de los últimos años, y no es para menos. En esta ocasión se llevó un premio:
- Mejor Actriz de Reparto: Amy Madigan
Weapons se puede ver a través de HBO Max.
Frankenstein
Una de las grandes ganadoras de la noche de los Critics fue nada más y nada menos que Frankenstein:
- Mejor Actor de Reparto: Jacob Elordi
- Mejor Diseño de Producción
- Mejor Diseño de Vestuario
- Mejor Maquillaje y Peinado
La película de Guillermo del Toro se puede ver en Netflix.
Avatar Fuego y Ceniza
La tercera entrega del universo de Avatar ha dejado a todos impresionados por lo visualmente bien armada que está, así que ganó:
- Mejores Efectos Visuales
Actualmente se encuentra en cartelera de cines.
F1
La cinta protagonizada por Brad Pitt sobre la Fórmula 1 también fue premiada en los Critics Choice Awards:
- Mejor Edición
- Mejor Sonido
La F1 se puede ver a través de Apple TV+.
Series premiadas en los Critics Choice Awards 2026
Varias fueron las series premiadas en la edición de este año de los Critics Choice Awards, y esta es la lista de todos los títulos premiados y dónde los puedes ver:
Adolescencia
La serie estrenada el año pasado rompió el internet por las temáticas que esta toca a lo largo de 4 capítulos. Se llevó los siguientes premios:
- Mejor Serie Limitada
- Mejor Actor en una Serie Limitada: Stephen Graham
- Mejor Actor de Reparto en una Serie Limitada: Owen Cooper
- Mejor Actriz de Reparto en una Serie Limitada: Erin Doherty
La serie se puede ver a través de Netflix.
All Her Fault
La serie protagonizada por Sarah Snook se llevó el premio a:
- Mejor Actriz en una Serie Limitada
Acaba de añadirse recientemente al catálogo de Prime Video.
The Pitt
Una de las mejores series de doctores de los últimos años es The Pitt, y no pasó desapercibida en los Critics 2026:
- Mejor Serie de Drama
- Mejor Actor en una Serie de Drama: Noah Wyle
- Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Drama: Katherine Lanasa
Esta serie está disponible en HBO Max.
Pluribus
La más reciente serie del creador de Breaking Bad, Pluribus, le dio el galardón a su protagonista:
- Mejor Actriz en una Serie de Drama: Rhea Seehorn
Pluribus se puede ver en Apple TV.
Severance
En esta edición de los Critics Choice Awards Severance tampoco pasó por alto, y si bien solo se llevó una categoría sigue siendo considerada una de las mejores series de su plataforma:
- Mejor Actor de Reparto en una Serie de Drama: Tramell Tillman
Se puede ver en Apple TV.
Hacks
Hacks ya cuenta con cuatro temporadas, a lo largo de las cuales siempre recibe al menos un premio, y en esta ocasión ganó:
- Mejor Actriz en una Serie de Comedia: Jean Smart
La serie se puede ver en HBO Max.
The Studio
The Studio, de Seth Rogen es un título elogiado por la crítica y por todos aquellos quienes ya han podido ver la serie, y ganó:
- Mejor Serie de Comedia
- Mejor Actor en una Serie de Comedia: Seth Rogen
- Mejor Actor de Reparto en una Serie de Comedia: Ike Barinholtz
Se puede ver a través de Apple TV.
Abbott Elementary
Abbott Elementary se ha convertido ya en una gran serie de comedia, y en esta ocasión se ganó la siguiente categoría:
- Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia: Janelle James
Abbott Elementary se puede ver en Disney+.
South Park
South Park ganó como Mejor Serie Animada y se puede ver a través de Paramount+.
El Juego del Calamar
El Juego del Calamar ganó como Mejor Serie de Lengua Extranjera, se puede ver en Netflix.