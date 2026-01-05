De One Battle After Another, Sinners y hasta Pluribus: Dónde ver todas las películas y series ganadoras de los Critics Choice Awards 2026

La temporada de premios inició oficialmente, el pasado domingo 4 de enero se llevaron a cabo los Critics Choice Awards 2026 y tuvimos la primera tanda de películas y series premiadas las cuales, en definitiva, no te puedes perder. Desde plataformas de streaming hasta salas de cine, estos son los espacios en donde puedes disfrutar de todos los títulos galardonados del año.

Películas premiadas en los Critics Choice Awards 2026

Iniciamos con las películas que fueron premiadas en los Critics Choice Awards 2026, las cuales se perfilan cada vez más para llevarse la noche en los Oscars del 2026.

One Battle After Another

Paul Thomas Anderson dirigió esta película, la cual se llevó:



Mejor Película

Mejor Director

Mejor Guion Adaptado

Y la puedes disfrutar a través de HBO Max.

Secret Agent

Secret Agent es una película brasileña la cual se ha ganado al público internacional. Se llevó el premio:



Mejor Película de Lengua Extranjera

Y llegará a cines el próximo 26 de febrero, después de su recorrido se estrenará en MUBI.

Hamnet

Hamnet, la película dirigida por Chloé Zhao ha estado en boca de toda la crítica, y en los Critics se llevó:



Mejor Actriz: Jessie Buckley

Esta película se estrenará en cines de México el 22 de enero de este año.

Marty Supreme

La película dirigida por Josh Safdie es una de las más fuertes para esta temporada de premios, y en esta ocasión se llevó:



Mejor Actor: Timothée Chalamet

Marty Supreme se estrenará en cines el próximo 15 de enero de este año.

The Naked Gun

La comedia protagonizada por Liam Neeson y Pamela Anderson ganó:



Mejor Película de Comedia

Y la puedes disfrutar a través de Prime Video o Paramount+.

K-Pop Demon Hunters

La euforia que ha desatado esta película animada está arrasando a los premios de los mejores del cine, y se llevó las dos categorías en las que competía:



Mejor Canción Original

Mejor Película Animada

Se puede ver a través de Netflix.

Sinners

Una de las películas más comentadas del 2025 por su excelente cast, historia y música, también se llevó varios Critics:



Mejor Guion Original

Mejor Casting y Reparto

Mejor Actor Joven

Mejor Música Original

Sinners puede verse a través de HBO Max.

Weapons

La Hora de la Desaparición (Weapons por su título en inglés) ha sido descrita como una de las mejores películas de terror de los últimos años, y no es para menos. En esta ocasión se llevó un premio:



Mejor Actriz de Reparto: Amy Madigan

Weapons se puede ver a través de HBO Max.

Frankenstein

Una de las grandes ganadoras de la noche de los Critics fue nada más y nada menos que Frankenstein:



Mejor Actor de Reparto: Jacob Elordi

Mejor Diseño de Producción

Mejor Diseño de Vestuario

Mejor Maquillaje y Peinado

La película de Guillermo del Toro se puede ver en Netflix.

Avatar Fuego y Ceniza

La tercera entrega del universo de Avatar ha dejado a todos impresionados por lo visualmente bien armada que está, así que ganó:



Mejores Efectos Visuales

Actualmente se encuentra en cartelera de cines.

F1

La cinta protagonizada por Brad Pitt sobre la Fórmula 1 también fue premiada en los Critics Choice Awards:



Mejor Edición

Mejor Sonido

La F1 se puede ver a través de Apple TV+.

Series premiadas en los Critics Choice Awards 2026

Varias fueron las series premiadas en la edición de este año de los Critics Choice Awards, y esta es la lista de todos los títulos premiados y dónde los puedes ver:

Adolescencia

La serie estrenada el año pasado rompió el internet por las temáticas que esta toca a lo largo de 4 capítulos. Se llevó los siguientes premios:



Mejor Serie Limitada

Mejor Actor en una Serie Limitada: Stephen Graham

Mejor Actor de Reparto en una Serie Limitada: Owen Cooper

Mejor Actriz de Reparto en una Serie Limitada: Erin Doherty

La serie se puede ver a través de Netflix.

All Her Fault

La serie protagonizada por Sarah Snook se llevó el premio a:



Mejor Actriz en una Serie Limitada

Acaba de añadirse recientemente al catálogo de Prime Video.

The Pitt

Una de las mejores series de doctores de los últimos años es The Pitt, y no pasó desapercibida en los Critics 2026:



Mejor Serie de Drama

Mejor Actor en una Serie de Drama: Noah Wyle

Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Drama: Katherine Lanasa

Esta serie está disponible en HBO Max.

Pluribus

La más reciente serie del creador de Breaking Bad, Pluribus, le dio el galardón a su protagonista:



Mejor Actriz en una Serie de Drama: Rhea Seehorn

Pluribus se puede ver en Apple TV.

Severance

En esta edición de los Critics Choice Awards Severance tampoco pasó por alto, y si bien solo se llevó una categoría sigue siendo considerada una de las mejores series de su plataforma:



Mejor Actor de Reparto en una Serie de Drama: Tramell Tillman

Se puede ver en Apple TV.

Hacks

Hacks ya cuenta con cuatro temporadas, a lo largo de las cuales siempre recibe al menos un premio, y en esta ocasión ganó:



Mejor Actriz en una Serie de Comedia: Jean Smart

La serie se puede ver en HBO Max.

The Studio

The Studio, de Seth Rogen es un título elogiado por la crítica y por todos aquellos quienes ya han podido ver la serie, y ganó:



Mejor Serie de Comedia

Mejor Actor en una Serie de Comedia: Seth Rogen

Mejor Actor de Reparto en una Serie de Comedia: Ike Barinholtz

Se puede ver a través de Apple TV.

Abbott Elementary

Abbott Elementary se ha convertido ya en una gran serie de comedia, y en esta ocasión se ganó la siguiente categoría:



Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia: Janelle James

Abbott Elementary se puede ver en Disney+.

South Park

South Park ganó como Mejor Serie Animada y se puede ver a través de Paramount+.

El Juego del Calamar

El Juego del Calamar ganó como Mejor Serie de Lengua Extranjera, se puede ver en Netflix.