¡El amor volvió! Melanie Parker y Jack Taylor se reencontraron.

A 26 años de su estreno, 'Un Día Muy Especial' se convirtió en un clásico romántico y aunque los años han pasado por la película y sus protagonistas, Melanie Parker (interpretada por Michelle Pfeiffer) y Taylor Jack (interpretado por George Clooney) la química entre ellos ha permanecido.

Linet Puente entrevista a George Clooney y a Demián Bichir

Sin duda hay historias de amor que no se olvidan y ‘Un Día Muy Especial’ tiene una de ellas. Hace 26 años conocimos la historia de amor entre dos padres ocupados que no creían en el amor, pero la vida les dio un giro inesperado y encontraron su camino con ayuda del otro. Esta película fue tan aclamada por los críticos gracias a la actuación y química entre George Clooney y Michelle Pfeiffer, pero, ¿te has preguntado qué fue de estos actores? ¡Pues aquí te cuento!

El día que Melanie Parker y Jack Taylor se rencontraron.

Resulta que a principio de 2021, justo cuando ‘Un Día Muy Especial’ cumplía 25 años de su estreno, una famosa revista organiza entrevistas entre actores, donde invitó a los protagonistas de dicha película para que compartieran una grata charla sobre sus trabajos. Además de que en la videollamada ambos recordaron anécdotas del rodaje de ‘Un Día Muy Especial'.

Era como hacer dos películas en una. Yo estaba en mi mundo y trabajaba, y tú estabas en el tuyo y trabajabas. La ciudad de Nueva York era el escenario.

Mencionó Clooney a Pfeiffer tratando de describir desde su perspectiva cómo fue el rodaje de la película.

Aunque los actores no se habían visto en años (tal como lo mencionó Clooney en la entrevista), por lo menos desde la premier de ‘Un Día Muy Especial', eso no impidió que la química entre Melanie Parker y Taylor Jack se viera reflejada una vez más, pero ahora fuera de la pantalla grande.

