¿Se ENFRÍA la BODA? Taylor Swift y Travis Kelce ponen en PAUSA sus planes matrimoniales

Tras meses de especulaciones y un anuncio de compromiso que volvió locos a los fanáticos en agosto del año pasado, el enlace matrimonial entre Taylor Swift y Travis Kelce parece haber entrado en una fase de "pausa técnica". Mientras el mundo espera la que sería la boda de la década, la pareja ha decidido cambiar los planes por cenas discretas y tiempo de calidad.

El pasado 12 de enero, los futuros esposos fueron vistos en su primera cita del año en el exclusivo restaurante Funke de Beverly Hills. Lejos de la imagen de una pareja estresada por la logística de un evento masivo, fuentes cercanas aseguran que Taylor y Travis están en "modo cita nocturna, no en modo boda".

¿Cuáles son las razones detrás de la pausa?

La principal razón de este freno en los preparativos parece estar ligada directamente al momento profesional que atraviesa el ala cerrada de los Kansas City Chiefs. Tras la eliminación del equipo de los playoffs el pasado 4 de enero, Kelce se encuentra en una encrucijada sobre su carrera.

En su reciente aparición en el podcast "New Heights", Travis fue honesto sobre su situación: "Todavía estoy decidiendo si jugaré la próxima temporada. Quiero asegurarme de que mi cuerpo esté listo para poder comprometerme plenamente". Esta incertidumbre sobre su jubilación o continuidad en la NFL ha hecho que la pareja prefiera no añadir el estrés de una boda a la ecuación. "No quieren estresarse por una boda cuando hay tantos asuntos pendientes", reveló una fuente a #NaughtyButNice.

¿Por qué Taylor Swift está "relajada"?

Para quienes conocen la personalidad meticulosa de Taylor Swift, su actitud actual resulta sorprendente. Fuentes allegadas indican que, aunque suele ser perfeccionista con cada detalle de su carrera y vida, con Travis ha encontrado un espacio de relajación total.

A día de hoy, se reporta que ni siquiera han completado la mitad de la lista de invitados y no ha habido reuniones formales para la distribución de asientos. "El anillo ya está puesto, pero no hay prisa por lo demás", comentó un amigo cercano. Para la intérprete de "Anti-Hero", disfrutar del compromiso parece ser más importante que la ceremonia en sí, especialmente tras el intenso 2025 que ambos vivieron.

La decisión de posponer los planes de boda también les otorga el respiro necesario para procesar el final de la temporada 2025 de los Chiefs, la cual dejó un sabor agridulce en la organización.