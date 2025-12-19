¿Eres fan de High School Musical? Disney celebrará los 20 años de su lanzamiento con este evento especial

“Si un día eres Lince, siempre serás un Lince…” Han pasado 20 años desde que Troy Bolton (Zac Efron) y Gabriella Montez (Vanessa Hudgens Vanessa Hudgens ) se conocieron en aquella emblemática celebración de Año Nuevo. Para conmemorar el 20° aniversario de High School Musical , Disney lanzará un evento especial en su plataforma de streaming, Dinsey+. Aquí te tenemos todos los detalles.

Disney celebrará el 20 aniversario de High School Musical con este evento especial

High School Musical tuvo su estreno en Disney Channel el 20 de enero de 2006, convirtiéndose en la primera película musical de la factoría Disney que resultó ser todo un éxito. La cinta, dirigida por Kevin Ortega, rompió récords de audiencia, además de despegar las carreras actorales de sus protagonistas, Zac Efron, Vanessa Hudgens y Ashley Tisdale.

Debido al descomunal éxito, Disney lanzó una secuela, en la que sus protagonistas consiguen trabajos de verano en un lujoso club campestre. Como era de esperarse, la cinta también fue un rotundo éxito, lo que derivó en conciertos y toda una línea de merchandising; además de una tercera película. A diferencia de sus predecesoras, la última cinta fue estrenada en la gran pantalla en 2008.

Para celebrar los 20 años de su lanzamiento, y lo que la franquicia significó para toda la generación de jóvenes que creció ante los televisores de Disney Channel, la compañía del ratón lanzará una transmisión especial 24/7 de la película.

¿Cuándo será la transmisión especial 24/7 de High School Musical en Disney+?

De acuerdo con diversas filtraciones, los fans de la franquicia podrán disfrutar de un día completo de High School Musical el 7 de enero de 2026. Así que ya sabes: aparta la fecha en tu calendario, ve por tu mejor cobija y disfruta de un día entero al ritmo de “Breaking Free”, “Get’cha Head in the Game”, “Bop to the Top”, “We’re All in this Together” y muchos éxitos más.

¿Qué ha sido de los protagonistas de High School Musical?

Tras el descomunal éxito de High School Musical, todos sus protagonistas siguieron su camino en el mundo de la actuación. Entre los que se mantienen más activos, destacan Zac Efron (Troy), Vanessa Hudgens (Gabriella) y Corbin Bleu (Chad). Por su lado, Ashley Tisdale (Sharpay) se ha enfocado más en su marca de belleza y bienestar, “Being Frenshe”. Además, tanto Vanessa como Ashley, incursionaron en el mundo de la maternidad.