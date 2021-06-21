¡Canta y baila con las películas de High School Musical en Disney Plus!

Disney apostó por baile, sueños, música y mucha diversión para crear las tres cintas de High School Musical, que ahora puedes disfrutar en Disney Plus. ¡Aquí te contamos de qué trata cada una!

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High School Musical

La primera parte de la historia se estrenó en 2006 y giró en torno a Gabriella y Troy, quienes se conocen durante el verano y surge un chispazo entre ambos. Al volver a la escuela deben tomar importantes decisiones que definirán su futuro. Siempre acompañados por sus mejores amigos, ¡mucha música y mucho baile!

Gracias al formato de musical, esta película tuvo tanto éxito que se realizaron dos cintas más, ¡checa de qué tratan!

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High School Musical 2

¿Qué sucede cuando los estudiantes de East High están de vacaciones? ¡Descúbrelo en High School Musical 2! Gabriella, Troy, Chad, Taylor, Sharpay y Ryan consiguen un trabajo de verano, pero su amistad será puesta a prueba.

High School Musical 3

En 2008 llegó la tercera parte de High School Musical y con ello la graduación del grupo de amigos de East High. En el musical de primavera de la escuela, los chicos dejarán ver sus sueños y metas para el futuro. ¡Un gran final!

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