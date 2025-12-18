¿PACTO SECRETO? Riley Keough podría ser madre del hijo de John Travolta y Kelly Preston

Una nueva demanda asegura que Riley Keough, nieta de Elvis Presley, sería la madre biológica de Ben Travolta, el hijo menor de John Travolta y su difunta esposa Kelly Preston. La acusación, que rápidamente ha captado la atención mediática, plantea un supuesto acuerdo secreto realizado en 2010 para que la pareja pudiera concebir.

Los detalles del supuesto acuerdo con Riley Keough

Según Brigitte Kruse, ex socia comercial de Priscilla Presley, Keough habría recibido entre $10.000 y $20.000 dólares y un automóvil Jaguar como parte del trato. La demanda sostiene que la actriz de "Daisy Jones & The Six" aceptó donar sus óvulos después de que su madre, Lisa Marie Presley, también ofreciera los suyos a la pareja. Sin embargo, Travolta y Preston habrían desistido de utilizarlos por preocupaciones relacionadas con el consumo de drogas de Lisa Marie.

La familia Presley en el ojo del huracán

La acusación se enmarca en un litigio más amplio que involucra a Navarone Garibaldi García, hijo de Priscilla Presley, por incumplimiento de contrato. Los demandantes aseguran que “toda la familia Presley clamaba por el control del patrimonio y por pagos” tras la muerte de Lisa Marie en 2023, utilizando a terceros como mediadores.

El abogado de Priscilla, Marty Singer, rechazó categóricamente las afirmaciones contra Riley Keough. “Estas recientes y escandalosas acusaciones no tienen absolutamente nada que ver con las acusaciones de este caso”, declaró, calificando los señalamientos de “vergonzosos” y asegurando que buscan causar más dolor a la familia Presley.

“En un esfuerzo completamente indebido por ejercer una presión indebida sobre Presley para que se retracte de sus afirmaciones legítimas y veraces, Kruse y sus co-conspiradores también demandaron al hijo, primo y asistente de Presley. Estas recientes y escandalosas acusaciones no tienen absolutamente nada que ver con las acusaciones de este caso. La conducta de Kruse, Fialko y sus nuevos abogados (van por su cuarto equipo) es vergonzosa y sin duda será abordada en los tribunales", dijo a US Weekly.

John Travolta y Kelly Preston

John Travolta, de 71 años, compartió tres hijos con Kelly Preston: Jett, quien falleció trágicamente en 2009 a los 16 años; Ella Bleu, de 25; y Ben, de 15. El actor y Preston se casaron en 1991 y permanecieron juntos hasta la muerte de la actriz en 2020, víctima de cáncer de mama.

¿Qué hace Riley Keough hoy día?

Riley Keough, de 36 años, está casada con el actor Ben Smith-Petersen desde 2015. La pareja es madre de dos hijos: Tupelo, de 3 años, y un bebé nacido a principios de 2025. Su carrera como actriz y productora ha sido reconocida en Hollywood, pero este escándalo podría perjudicarla.