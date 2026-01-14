Escándalo en Hollywood: Acusan a Timothy Busfield de agresión sexual contra dos niños actores

La Fiscalía señaló al actor Timothy Busfield de haber agredido a dos menores de 7 y 8 años durante el rodaje de la serie The Cleaning Lady entre 2022 y 2024, cargos que el artista de 68 años negó rotundamente ante las cámaras instantes antes de quedar bajo custodia.

El caso se originó tras un reporte de la madre de los menores y una alerta médica en el Hospital de la Universidad de Nuevo México (UNMH), donde profesionales sugirieron que los niños habían sido víctimas de grooming.

La defensa de Busfield sostiene que la denuncia es una venganza orquestada por la madre luego de que sus hijos fueran retirados del elenco de la serie. Su abogado, Larry Stein, citó una investigación independiente de Warner Bros. que supuestamente no encontró pruebas que respaldaran los hechos.

La repercusión en la industria ha sido inmediata: la cadena NBC retiró de su programación un episodio de Law & Order: SVU en el que aparecía el actor, distanciándose del escándalo mientras avanza el proceso judicial. Busfield, ganador de un Emmy y conocido por The West Wing, enfrenta ahora una batalla legal que podría destruir su carrera y legado.

¿Qué dijo Timothy Busfield antes de entregarse?

En un video captado justo antes de ingresar a la estación de policía, Busfield se mostró desafiante pero sereno, declarando: “Estoy aquí para confrontar estas mentiras. No hice nada a esos pequeños”. Esta estrategia de defensa pública busca contrarrestar la narrativa de la fiscalía desde el primer momento, insistiendo en su inocencia total frente a los cargos de contacto sexual delictivo.

¿Por qué la investigación tardó tanto en avanzar?

Aunque los supuestos abusos habrían ocurrido desde 2022, las autoridades inicialmente no procedieron porque el caso “no cumplía con los criterios” para una investigación formal en ese momento. Fue recién en octubre de 2025, tras una nueva denuncia policial de la madre y la intervención del Servicio de Protección Infantil, que el proceso tomó fuerza, culminando con la orden de arresto emitida esta semana.