Detalles que seguramente NO viste de Stranger Things 5 Vol. 2 ¿Listos para el final?

Este 25 de diciembre (sí, en plena Navidad) llegó la segunda parte de la quinta y última temporada de Stranger Things y aunque la historia poco a poco se ha empezado a cerrar, hay algunos detalles que son importantes y que probablemente no pudiste ver a la primera, por lo que nosotros te explicaremos a detalle para que entiendas bien este final.

Si bien, es importante mencionar que si no has visto este volumen 2 podrías llevarte grandes spoilers, trataremos de ser lo más simples y breves de cara al final de una de las series que nos han acompañado durante los últimos años y que llegará a su fin en los próximos días.

¿Qué detalles ocultos se mostraron en Stranger Things 5?

A un mes del estreno de la primera entrega, poco a poco hemos visto el arco final de nuestros personajes, por lo que es importante entender lo que ha sucedido para llegar listos al último episodio:



Nancy Wheeler y Jonathan Byers terminaron: En uno de los momentos más tensos de este volumen dos pudimos ver a esta pareja viviendo desesperación luego del ataque a la materia exótica, por lo que en una declaración de amor, ambos comenzaron a revelar secretos dentro de la relación y deciden “no estar juntos”, debido a que cada personaje tenía en mente tomar caminos propios, cerrando el arco de la relación entre los dos.



¿Will morirá?: Si bien pudimos ver a "El Hechicero Will" en mayor acción, un detalle no menor es que este sigue conectado a la mente colmena y en la segunda temporada se hizo mención a que si esta muere, todo aquel que esté conectado también morirá.



¿Kali traicionará a Once?: Desde la primera (y única) aparición de esta "hermana" de Once, se le ha podido ver la intención de manipularla para acabar con la gente que le ha hecho daño y sus intenciones han sido claras, no deben de vivir para que no puedan abusar de sus poderes, ¿O es que solamente envidia a Once?



Hopper y sus intenciones de morir: Un personaje que constantemente ha burlado a la muerte es Jim Hopper, quien en negación de su triste pasado, ha buscado a cada manera partir de este mundo, aunque siempre hay algo que lo detiene, ya sea Once, Joyce o "un milagro", aunque es evidente su intención de sacrificio.



El Upsidedown: Si gran parte de la serie se ha centrado en esta dimensión, este nunca ha sido el destino final pues ha sido más bien un puente entre la Dimensión X (El Abismo) y la realidad, por lo que realmente el destino de la humanidad está en gran riesgo si Vecna consigue fusionarlas.



Joyce Byers y Henry Creel: En uno de sus recuerdos pudimos ver a Max adentrarse en el año de 1959, donde se pudo apreciar un folleto de una obra donde tenía participación Joyce, Hopper y Henry Creel, lo que podría implicar un mayor significado de esta con su antiguo amigo.

¿Cuándo saldrá el final de Stranger Things?

Se ha confirmado que el final de la aclamada serie de los hermanos Duffer estará disponible en streaming este próximo miércoles 31 de diciembre a las 7:00 pm (hora en el centro de México), por lo que estamos a muy poco de poder conocer el desenlace de una de las series más vistas de todos los tiempos.

