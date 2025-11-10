TODO lo que debes saber sobre Stranger Things: The Experience; boletos, horarios, ubicación y MÁS

Buenas noticias para los fans de Stranger Things, pues previo al estreno de la quinta y última temporada, se ha confirmado que llegará a la Ciudad de México la experiencia oficial inmersiva, “Stranger Things: The Experience”, la traerá lo más icónico de Hawkins al público.

Tras 9 años del estreno de la primera temporada de Stranger Things, podremos saber el desenlace de la historia de “unos niños” que robaron el corazón de todo el público con una historia llena de sucesos paranormales, ciencia ficción y aventura, donde la amistad los salvó en más de una ocasión.

¿Qué habrá en el Stranger Things: The Experience?

Descrito como “un viaje directo a los 80’s” se espera una ambientación fiel a los escenarios más icónicos de la serie como el Laboratorio de Hawkins, Scoops Ahoy, el Palace Arcade donde podrás revivir algunas de las aventuras de Once, Dustin, Will, Mike, Lucas y los demás personajes que han formado parte de esta increíble historia y podrías enfrentar a Vecna…

Esta experiencia está planeada para los fieles fanáticos de la serie, mismos que la han seguido desde la primera temporada hasta el fin de la última, la cuál se estrenará este 26 de noviembre.

¿Cuándo abre el Stranger Things Experience?

De momento se sabe que esta experiencia inmersiva abrirá sus puertas al público en el mes de diciembre, aunque no hay una fecha definida; a su vez, se ha confirmado que su sede será en la Expo Reforma, misma que se encuentra en Av. Morelos 67, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, CDMX.

¿Cómo comprar entradas para Stranger Things: The Experience?

Se ha informado que esta exposición que abrirá sus puertas en unas semanas estará disponible al público hasta el mes de abril, pero es importante que sepas que YA puedes registrarte para comprar tus entradas, mismas que podrás comprar en el sitio web oficial de Fever.

Los boletos estarán disponibles para el público general el día miércoles 12 de noviembre a las 10:00 am.