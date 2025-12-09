Ex de Jennifer Aniston, Justin Theroux, será padre por primera vez junto a Nicole Brydon Bloom

El actor Justin Theroux, ex esposo de Jennifer Aniston, anunció que se convertirá en padre por primera vez junto a su esposa, la actriz Nicole Brydon Bloom, 23 años menor que él. La noticia fue confirmada por People, medio que aseguró que la pareja desea ampliar la familia con varios hijos, aunque aún no se ha revelado cuántos meses de embarazo tiene Bloom, de 31 años.

Una relación discreta y sólida

Theroux y Bloom iniciaron rumores de romance en 2023 y dos años después se casaron en una boda secreta. Según una fuente cercana, el compromiso ocurrió en Italia, durante la visita del actor para apoyar la película “Beetlejuice Beetlejuice” en 2024. Aunque suelen mantener su relación en privado, Bloom mostró orgullosa su anillo de compromiso.

El pasado con Jennifer Aniston

Jennifer Aniston y Justin Theroux estuvieron casados desde 2015 hasta finales de 2017, con un divorcio que se concretó un año después. Pese a la separación, ambos mantienen una relación cordial y cercana.

En una entrevista con Esquire en mayo de 2023, Theroux reflexionó sobre su romance con Aniston y explicó que buscaba mayor privacidad en su nueva etapa: “Cuando estás en una relación pública, es mucho más divertido no estar en una relación pública”, dijo. Agregó que después de su matrimonio con Aniston prefirió el enfoque de “sin comentarios” para evitar especulaciones: “Y no estoy tratando de ser evasivo, pero estoy hablando con Jen; no estoy hablando de Jen”.

Jennifer Aniston y su nueva relación

Actualmente, Jennifer Aniston vive un romance con el hipnoterapeuta Jim Curtis, con quien inició su noviazgo en marzo de 2025. Según The Blast, fuentes cercanas aseguraron en agosto que la actriz está lista para casarse por tercera vez.

Las mismas fuentes afirmaron que Aniston considera a Curtis su “hombre para siempre” y que el romance se intensificó rápidamente desde su primera cita. Incluso se especula que podrían casarse en Cabo, México, en una ceremonia íntima en la playa junto a sus amigos más cercanos.