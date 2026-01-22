Fecha y hora EXACTA para ver las Nominaciones de los Premios Oscar 2026 en México, en donde podría quedar nominado Guillermo del Toro

¡Qué nervios! Las nominaciones a uno de los premios más grandes del cine ya están por llegar, y es que este jueves 22 de enero conoceremos si nuestro querido Guillermo del Toro obtendrá alguna nominación en los Premios Oscar 2026 por su trabajo en Frankenstein, que todos esperamos que sí.

¿A qué hora inician las nominaciones de los Oscar 2026 en México?

Las nominaciones a los Oscar 2026, en su edición 98, darán inicio en punto de las 7:30 a.m., hora del Centro de México.



¿Quiénes podrían estar nominados en los Oscar 2026?

Sabemos que hay títulos de películas que sí o sí veremos el día de mañana en la lista completa de las películas nominadas a los Oscar 98, títulos que ya se han llevado otros galardones en otras premiaciones de esta temporada, tal es el caso de:



Blue Moon

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sentimental Value

Sinners

Song Sung Blue

Wicked: For Good

Sin embargo hay que recordar que siempre encontraremos sorpresas, por ejemplo en un artículo publicado por Variety, en donde el medio platicó con algunos votantes anónimos de La Academia, salió a la luz que parece que F1: La Película se había ganado algunos miembros predilectos del AMPAS, lo cual podría colarla incluso en la categoría de Mejor Película.

¿Cuándo son los Premios Oscar?

Después de conocer a los nominados la ceremonia de premiación de los Oscar 2026 se llevará a cabo el 15 de marzo del 2026, por lo que aún tendrás tiempo para ponerte al día y correr al cine o a tu plataforma favorita para ver a las nominadas del año.