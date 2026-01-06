Feid lanza la colección perfecta para el REGRESO A CLASES, ¿se puede conseguir en México?

Feid, también conocido como Ferxxo ha lanzado la colección perfecta para el regreso a clases, colección que contiene TODOS los artículos necesarios para que llegues a clases con la mejor de las actitudes y, sobre todo, con mucho flow. Algunos de los artículos que se pueden conseguir son:



Cuadernos

Termos

Lapiceras

Plumas

Marcadores

Pines

Cada uno de los artículos tiene el insigne color verde que ha marcado la carrera musical de Ferxxo, también conocido oficialmente como el color verde Ferxxo. Sin embargo la tienda no solo incluye artículos por separado, pues también tienen disponibles paquetes para los más grandes seguidores de Feid.



Caja Exclusiva Ferxxo Class 101: Incluye 1 Bolso Puffi Black, 1 agenda, 4 libretas, 1 caja con 3 plumas, 1 cada de 5 marcadores y de obsequio 1 linterna UV.

Caja Exclusiva Ferxxo X19X: 1 manos libres, 1 lapicera, 6 cuadernos, 1 caja de 3 plumas, 1 caja de 5 marcadores, 1 caja de pines y de regalo 1 linterna UV.

Caja Exclusiva Ferxxo Normal: 1 manos libres, 1 lapicera, 6 cuadernos, 1 caja de 3 plumas, 1 cada de 5 marcadores, 1 caja de pines, 1 linterna UV de regalo.

Caja Exclusiva Ferxxo Vacaxxiones: 1 bolso puff, 1 agenda, 4 cuadernos, 1 caja de 3 bolígrafos, 1 cada de 5 marcadores, y 1 linterna UV de regalo.

¿Está disponible la colección de Ferxxo en México?

Por desgracia la colección regreso a clases con "las cosas más xximbitas" del Ferxxo NO ESTÁ disponible para territorio mexicano. Si te encuentras en Colombia sí podrás acceder a la tienda en línea de la colección para poder comprarla, los envíos están para todo el territorio colombiano.