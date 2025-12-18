Adiós a Ferxxo: Esto es TODO lo que debes de saber sobre el documental de Feid, con el que cierra una gran etapa en la música

En las últimas horas se ha dado a conocer que Ferxxo dirá “adiós”, luego de que el cantante colombiano estrena su documental “THE END: El Principio del Fin”, con el cuál ha puesto un punto final a una de las etapas de su vida más destacadas, marcando también el inicio de un nuevo ciclo creativo.

Aunque el documental de Feid únicamente se ha estrenado en Colombia, rápidamente las redes sociales se han llenado de posteos sobre lo que será el futuro de la carrera del artista, quien se despide de un alter ego con el cuál conquistó la escena musical urbana de todo el mundo.

¿Por qué se despide Ferxxo?

Fue en el 2020 cuando el artista lanzó su disco ‘FERXXO (VOL 1: M.O.R), con el que comenzó este viaje musical, mismo que significó su ascenso musical, por lo que el artista habría replanteado el futuro de su identidad artística y su carrera, siendo que que como Feid continuará con más proyectos.

Durante los últimos 5 años Ferxxo se apoderó de la música urbana con su icónico color verde, gafas y actitud relajada, volviéndose un personaje del cuál el público se encariñó, así como con su música propia y colaboraciones .

En el mismo documental Feid detalla que finalmente había llegado el momento de evolucionar, de explorar nuevas sonoridades y de mostrarse desde un lugar más personal y auténtico y es que ciertamente su incursión en la industria musical ha sido un tanto distinta a la de los demás artistas.

Antes de alcanzar la fama internacional se dedicaba a ser el compositor de artistas como J Balvin, Sebastián Yatra o Nicky Jam, por lo que su faceta dentro de la música urbana ha sido mayormente para conectar con el público.

¿Se estrena el documental de Feid “THE END: El Principio del Fin” en México?

De momento, el documental que plasma más allá de la vida de Salomón Villada, cual es su verdadero nombre, se ha estrenado en cines de Colombia de manera gratuita, aunque de momento no se sabe cuándo llegará a México de manera oficial.

Este metraje muestra una parte más privada del artista, donde se incluye material inédito de sus giras, así como proceso en el estudio de grabación que fueron parte de la construcción de Ferxxo.