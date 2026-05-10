Demócrito, filósofo griego: “Hay hombres que trabajan como si fueran a vivir eternamente”

La filosofía es una de las disciplinas a las que siempre es bueno retornar. No solo podemos tomar contacto con las grandes reflexiones sobre los temas más complejos de la vida del hombre, sino que nos alimentamos de esa intriga que todos deberíamos tener sobre lo que nos rodea.

Noticias Veracruz del 7 de mayo 2026

Grandes filósofos han dejado un extenso legado en el mundo y es a ellos a quienes retornamos cuando hablamos de filosofía. En Grecia surgieron los pensadores que más han enriquecido a la filosofía y es por eso que a través de la Inteligencia Artificial podemos conocer su obra.

¿Quién fue Demócrito?

La aplicación Gemini centró sus motores de búsqueda en Demócrito, un filósofo griego que vivió entre los siglos V y IV a. C. y fue reconocido principalmente por desarrollar la teoría atómica del universo.

Según el pensamiento del filósofo griego, las diferencias entre las cosas del mundo físico no se deben a su sustancia, sino a las variaciones en la forma, el orden y la posición de estos átomos mientras se mueven en el vacío. Demócrito era conocido como "el filósofo que ríe" debido a su énfasis en la alegría y el equilibrio como los mayores bienes del ser humano, resume la IA.

Demócrito y una frase sobre la condición humana

Gemini precisa que los escritos originales de Demócrito se perdieron y solo se conservan fragmentos. Sin embargo, su visión materialista influyó profundamente en pensadores posteriores como Epicuro y sentó las bases conceptuales para el desarrollo de la ciencia moderna.

Entre las frases más destacadas del filósofo griego se encuentra la que dice “Hay hombres que trabajan como si fueran a vivir eternamente” y que es un dardo directo a la condición humana, y lo curioso es que, casi 2,500 años después, sigue dando en el blanco. Demócrito no solo hablaba de la ética del trabajo, sino de una miopía existencial.

En la actualidad, la IA nos ayuda a entender que esta frase cobra vida en la "cultura del rendimiento" y el agotamiento laboral, donde la hiperconectividad y la presión por el éxito constante nos llevan a sacrificar la salud y el presente en favor de una acumulación infinita de logros.

“Vivimos atrapados en una mentalidad de crecimiento ilimitado, postergando el bienestar personal y los vínculos humanos bajo la ilusión de que el tiempo es un recurso inagotable, olvidando que la verdadera productividad debería estar al servicio de una vida plena y no al revés”, sentencia Gemini sobre la premisa de Demócrito.