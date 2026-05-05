La historia de la filosofía ha dejado grandes nombres como los ejes de ciertas corrientes de pensamiento. Platón es uno de ellos que tiene una historia muy especial ya que fue discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles.

Noticias Jalisco del 4 de mayo 2026

Platón fue uno de los filósofos más influyentes de la Antigua Grecia y de toda la historia occidental. Fundó la Academia de Atenas, considerada la primera institución de educación superior en el mundo europeo y este es solo uno de los motivos por los cuales sigue siendo ampliamente reconocido.

¿Quién fue Platón?

El filósofo Platón, a través de sus famosos Diálogos, no solo preservó el pensamiento de su maestro Sócrates, sino que desarrolló un sistema filosófico integral que abarcó desde la ética y la política hasta la metafísica y la educación.

El aporte teórico más célebre del filósofo griego es la Teoría de las Ideas, donde propone que el mundo físico que percibimos es solo una copia imperfecta de una realidad superior, eterna e inmutable. Además, en su obra cumbre, La República, exploró la naturaleza de la justicia y propuso una organización social ideal gobernada por filósofos, quienes, según él, poseían el conocimiento necesario para buscar el bien común, según resume la Inteligencia Artificial (Gemini).

Platón y una frase que golpea nuestro ego

El legado de Platón continúa siendo la base de gran parte del pensamiento filosófico, científico y político contemporáneo. Es por eso que se analizan muchas de sus frases, incluyendo la que dice “El sabio querrá estar siempre con quien sea mejor que él”, una sentencia del filósofo que es una bofetada de realidad para nuestro ego, pero un bálsamo para nuestro intelecto.

La IA advierte que esta frase encierra una lógica tan aplastante como necesaria: la verdadera sabiduría no busca el aplauso, sino la transformación. En el presente, esta frase de Platón se manifiesta como una búsqueda activa de entornos que desafíen nuestro intelecto, priorizando la compañía de mentores y colegas que superen nuestras capacidades para evitar el estancamiento de las cámaras de eco digitales.

Gemini precisa que esta premisa de Platón implica hoy transformar la envidia o la inseguridad en curiosidad estratégica, entendiendo que rodearse de personas más aptas no es una debilidad, sino la vía más rápida para elevar nuestros propios estándares de excelencia y adaptarnos a la complejidad del mundo moderno.