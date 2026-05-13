Séneca, virtuoso filósofo romano: “El verdadero éxito no es ganar más, sino necesitar menos”

Conforme la vida avanza es común que adquiramos distintas maneras de pensar, pues teniendo más experiencias y reflexiones sobre lo que implica nuestra existencia, es común que busquemos nuevos horizontes lejos de la autoexigencia que la sociedad moderna ha impuesto.

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Mirar la vida con otra perspectiva no solo nos enriquece como personas sino que también nos puede ayudar a conectar con las personas que nos importan, por lo que desde hace siglos, diversos filósofos han fomentado escuelas del pensamiento que buscan trascender más allá de lo material tal como las reflexiones que predicaba Lucio Anneo Séneca.

¿Quién fue Séneca?

Séneca “El Joven” fue un filósofo estoico, político, orador y escritor romano destacado por sus tratados de moralidad, cartas y por promover la virtud y serenidad, además por llevar una vida influyente y cercana al emperador Nerón.

Es considerado como el máximo representante del estoicismo romano, el cuál se enfocaba en la ética, la virtud y el control de las pasiones así como en la aceptación del destino, lo cuál le llevó a ejercer como cuestor, pretor, senador y ministro.

Frase de Séneca que impactó en la humanidad

A través de los siglos, diversas reflexiones de Séneca se han mantenido vigentes dentro de la sociedad moderna, aunque una de las más recordadas es la que dice lo siguiente: “El verdadero éxito no es ganar más, sino necesitar menos”; siendo de gran valor por el peso que retoma cuando la vida avanza y cuando descubrimos que aunque es importante lograr subsistir, las coas materiales en realidad no lo son todo.

Esta frase quiere decir que la riqueza y la felicidad no siempre van de la mano, pues la acumulación de bienes y no siempre es la solución, sin embargo, la moderación de los deseos sí puede traer a ti mayor paz, siendo que la verdadera libertad proviene de la independencia emocional de lo material.

