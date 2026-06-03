Epicuro, filósofo griego: “El que no considera lo que tiene como la riqueza más grande, es desdichado, aunque sea dueño del mundo”

Epicuro, fue uno de los pensadores griegos más importantes y reconocidos por tomar a la ética y a la filosofía como bases para mitigar el dolor. Sin embargo, el filósofo también hizo una profunda reflexión sobre la riqueza y como esta puede ser tomada por algunas personas, hecho que resumió en la frase “El que no considera lo que tiene como la riqueza más grande, es desdichado, aunque sea dueño del mundo". Con estas palabras Epicuro expresó que a veces lo más importante no es lo que hace falta sino lo que ya se tiene; es decir, las personas que no valoran las cosas con las que ya cuentan es muy difícil que aprecien las que están por llegar o incluso algunas más grandes. Por otro lado, el pensador hace referencia al poder de la gratitud.

Epicuro y su reflexión sobre el presente

El reconocido filósofo griego también reflexionó sobre el valor del presente, hecho que resumió en la frase “No arruines lo que tienes deseando lo que no tienes; recuerda que lo que ahora tienes estuvo una vez entre las cosas que solo esperabas”. En este sentido el pensador no sólo hace una invitación a valorar el presente; es decir el “ahora” y las posesiones actuales sino que reflexiona sobre la gratitud. Este punto fue clave para mitigar el sufrimiento y los deseos que cada vez crecen más. Por otro lado, Epicuro también habló sobre el disfrute (mismo que se lleva a cabo en el presente) por lo que expresó "No es lo que tenemos, sino lo que disfrutamos, lo que constituye nuestra abundancia", en ese sentido, el buen disfrute permite gran fortuna.

¿Cómo conseguir paz según Epicuro?

De acuerdo con el reconocido filósofo Epicuro las personas pueden lograr tener paz mental a través de tres tipos de deseos: