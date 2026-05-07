Epicuro, filósofo griego: “El más grande fruto de la autosuficiencia es la libertad”

Epicuro (341-270 a.C.) fue uno de los filósofo más destacados de esta materia ya que hizo valiosas aportaciones como la creación de la famosa escuela "El Jardín" en Atenas, institución en la que buscó implementar la idea de que la felicidad podía alcanzarse a través de la búsqueda de placeres racionales, simples y también con ayuda de la amistad así como con la ausencia del dolor físico y el miedo. Por otro lado, el filósofo pronunció frases que siguen siendo objeto de análisis por muchas personas y especialistas. En esta ocasión te presentamos el significado detrás de una de las más reconocidas del gran pensador.

Epicuro: ¿Qué quiso decir con su frase "El más grande fruto de la autosuficiencia es la libertad"?

Epicuro, fundador del epicureísmo, dijo una de las frases a la que muchas personas han atribuido significados valiosos, estas palabras fueron "El más grande fruto de la autosuficiencia es la libertad", mismas que corresponden a que no depender de agentes externos en ningún aspecto permite que cada individuo sea dueño de su propia vida sin nada que lo restrinja. La frase fue corta y consisa, sin embargo su significado ha generado mucha reflexión en el pensamiento humano.

¿Cuáles son las mejores frases del filósofo Epicuro?

Sin duda Epicuro dijo frases célebres que al día de hoy siguen generando análisis y son motivo de estudio. Algunas de ellas son:



Los bienes son para aquellos que saben disfrutarlos.

¿Quieres ser rico? Pues no te afanes en aumentar tus bienes, sino en disminuir tu codicia.

La filosofía es una actividad que con discursos y razonamientos procura la vida feliz.

El que se olvida de los bienes gozados en el pasado es ya viejo hoy.

A quien no contenta lo pequeño, nada le contentará.

¿Cuáles fueron las aportaciones de Epicuro?

Epicuro fue uno de los pensadores más importantes y sobresalientes del período helenístico. Algunas figuras como Demócrito, Aristipo, Pirrón, Aristóteles y los cínicos fueron gran influencia en él. Su filosofía se basaba en el pensamiento ético en donde se preocupaba por el placer y cómo lograr alcanzarlo, pero no de manera egoísta sino de forma colectiva, todo para alcanzar la felicidad. De acuerdo con el filósofo el placer era lo único a lo que el hombre debía aspirar además de que se debía evitar el dolor y el sufrimiento.