La filosofía tienen una gran cantidad de frases que han quedado grabadas en la historia del hombre y que nos invitan a regresar a ellas para analizar diferentes temas de nuestra vida. Grandes filósofos se encuentran detrás de ellas por lo que estudiarlas es todo un universo.

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Heráclito de Éfeso fue una de esas mentes prodigiosas que dejó un gran legado en el ámbito de la filosofía. Era de origen griego y fue conocido como "el Oscuro" por el estilo enigmático de sus enseñanzas y porque centró su pensamiento en la idea del cambio perpetuo y la unidad de los contrarios.

La vigencia de Heráclito

Quienes llegan hasta la obra de Heráclito pueden descubrir que se destacó por su visión del devenir como la esencia misma de la realidad, sintetizada en su famosa idea de que "todo fluye" y que nadie puede bañarse dos veces en el mismo río, de acuerdo a la síntesis que nos ofrece la Inteligencia Artificial (IA).

Este filósofo griego fue pionero al proponer que el universo se rige por el Logos, una razón universal que armoniza los opuestos a través de una tensión constante o lucha, la cual consideraba el motor del orden cósmico. Además, remarca la aplicación Gemini, identificó al fuego como el elemento primordial o arché, no solo como materia, sino como un símbolo del cambio eterno y la transformación dinámica que define la existencia.

Heráclito y una frase sobre la voluntad y la suerte

“El carácter es para el hombre su demonio” es una de las frases célebres que Heráclito de Éfeso dejó en su legado y que originalmente fue escrita como “Ethos anthropoi daimon”. Se trata de uno de los fragmentos más profundos de la filosofía presocrática.

Esta frase del filósofo griego es traducida habitualmente como "El carácter es para el hombre su destino" (o su demonio), rompe con la visión tradicional de su época sobre la voluntad y la suerte. Ahora, en la actualidad, esta premisa se traduce en la psicología del autoliderazgo y la neurociencia de los hábitos, donde entendemos que nuestras decisiones automáticas y rasgos de personalidad moldean nuestra realidad mucho más que las circunstancias externas.

“En un mundo hiperconectado y volátil, el ‘destino’ de una persona —ya sea su éxito profesional, su salud mental o la calidad de sus vínculos— depende de su capacidad para gestionar sus impulsos y cultivar un pensamiento crítico; así, el éxito no se ve como un golpe de suerte, sino como la consecuencia lógica de un patrón de conducta sostenido en el tiempo”, resume la IA.