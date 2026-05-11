John Locke, filósofo inglés: “Las leyes se hicieron para los hombres y no los hombres para las leyes”

John Locke es uno de los filósofos más estudiados en el mundo entero que es reconocido como el padre del liberalismo clásico y una de las figuras centrales del empirismo. En su obra fundamental, Ensayo sobre el entendimiento humano, propuso que la mente nace como una tabula rasa, sosteniendo que todo conocimiento deriva de la experiencia sensorial y no de ideas innatas.

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Existen muchas frases que llevan su firma y que mantienen su vigencia en la actualidad. Con ayuda de la Inteligencia Artificial (IA) se las puede analizar desde diferentes ópticas y son disparadoras de otras preguntas relacionadas con temas intrigantes de la vida.

La vigencia de John Locke

La filosofía de John Locke defendía que la mente humana al nacer es una tabula rasa, lo que implica que todo conocimiento proviene de la experiencia sensorial y no de ideas innatas. Además, explica la IA, en el ámbito político su obra fue revolucionaria al sostener que los individuos poseen derechos naturales inalienables —la vida, la libertad y la propiedad— y que la legitimidad de un gobierno emana de un contrato social basado en el consentimiento de los gobernados; si el Estado no protege estos derechos, el pueblo tiene el derecho legítimo a la rebelión.

Estas ideas del filósofo inglés fueron fundamentales para el desarrollo de la Ilustración y sirvieron de inspiración directa para la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa.

John Locke y una frase para analizar

Una de las frases más analizadas de John Locke es la que dice “Las leyes se hicieron para los hombres y no los hombres para las leyes” ya que sintetiza uno de los pilares fundamentales del liberalismo clásico y del constitucionalismo moderno.

Al escribir en el siglo XVII, el filósofo rompió con la idea de que el soberano o la ley tenían un valor sagrado por sí mismos, desplazando el foco hacia la utilidad humana y la libertad individual. En la actualidad, la IA advierte que esta premisa se traduce en el principio de que la legalidad debe estar subordinada a los Derechos Humanos, actuando como un límite frente a la arbitrariedad estatal y garantizando que las normas evolucionen según los cambios sociales.

“Se manifiesta en la justicia constitucional, donde los tribunales pueden anular leyes que vulneran la dignidad individual, y en el debate sobre la flexibilidad del sistema legal ante nuevas realidades éticas o tecnológicas; bajo esta óptica, la ley no es un dogma estático, sino un instrumento dinámico cuya validez depende enteramente de su capacidad para servir al bienestar y la libertad de las personas en lugar de someterlas”, resume la aplicación Gemini sobre la frase de John Locke.