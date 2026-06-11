JRR Tolien, autor de ‘El Señor de los Anillos': “Esta sombra no es más que algo pasajero; incluso la oscuridad debe pasar”

No cabe duda que la novela escrita por el autor, filólogo, lingüista y profesor universitario británico JRR Tolien, “El Señor de los Anillos”, es una de las más importantes a nivel mundial. En esta se narra una historia que tiene como protagonista al hobbit Frodo Bolsón mismo que tiene una gran misión: destruir el Anillo Único, el cual es una creación hecha por el Señor Oscuro Sauron. Sin embargo, para llevar a cabo esta acción tendrá que unirse con más personajes para viajar al lugar de Mordor y ahí por fin deshacerse del Anillo.

En esta historia no solo vemos temas de fantasía que han cautivado a miles de lectores y cinéfilos sino que también se hacen reflexiones sobre la vida, por ejemplo en esta novela el autor británico plantea la frase “Pero al final, esta sombra no es más que algo pasajero; incluso la oscuridad debe pasar” con la que hace referencia a que incluso los momentos más dolorosos, tristes, difíciles y complicados pasan pues no todo es para siempre. Esta es una reflexión interesante, poderosa y esperanzadora para todas las personas que se encuentran pasando por un momento complicado en sus vidas.

Impacto global de la saga “El Señor de los Anillos”

La Saga de “El Señor de los Anillos” ha tenido un impacto sumamente importante a nivel internacional debido a que pasó de ser una saga literaria en libros a una saga a la pantalla grande en donde el director neozelandés Peter Jackson fue el encargado de hacer un trabajo excepcional que ha impactado a miles de fans de la famosa novela. Por ejemplo, la trilogía cuenta con 17 Premios Oscar, hecho que definitivamente marcó un antes y un después en el séptimo arte. A pesar de las diferencias que algunos lectores puedan detectar entre los libros y las películas, el guión de estas están sumamente conectadas a las versiones literarias.

¿Cuántos libros y cuántas películas hay sobre “El Señor de los Anillos”?

Con respecto a los libros hay 2; El Hobbit, el cuál se publicó en 1937 y El Señor de los Anillos mismo que se divide en tres volumenes: La Comunidad del Anillo, Las dos torres y El retorno del Rey. Y sobre las películas están las siguientes:

Trilogía del “El Señor de los Anillos” : ( La Comunidad del Anillo , Las dos torres y El retorno del Rey)

: ( , y Trilogía de “El Hobbit” : ( Un viaje inesperado , La desolación de Smaug y La batalla de los cinco ejércitos ).

: ( , y ). El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim

Frases de “El Señor de los Anillos”

Esta obra cuenta con grandes frases, mismas que hacen una gran reflexión sobre diversos temas que no solo tienen que ver con la historia en sí, sino que cuentan con una filosofía muy poderosa para la vida en general.