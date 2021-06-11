El Señor de los Anillos regresa con una nueva película tras 18 años.

Parece mentira, pero ya pasaron casi 18 años desde que se estrenó la última película de El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey. Fue un cierre épico con el que concluyó la trilogía que Peter Jackson dirigió a inicios del nuevo siglo; desde entonces, muchos fanáticos no solo de esta saga, también del trabajo de J.R.R. Tolkien, se han imaginado ver una nueva aventura de este mundo fantástico en el cine, y al parecer sus deseos se pueden cumplir.

Y es que hace poco se anunció que una plataforma de streaming estaba trabajando en una adaptación para la televisión de esta historia. A pesar de que esa noticia nos emocionó y mucho, todo indica que ellos no son los únicos que quieren aprovechar para regresar a los personajes a la pantalla grande, porque Warner Bros. y New Line Cinema tienen grandes planes.

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De acuerdo con Variety, ambas empresas andan en la producción de una película animada que por ahora tiene el título de El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim. Esta será una cinta independiente a lo que ya hemos visto en el cine y nos adentrará aún más en el enorme y extraordinario mundo que Tolkien construyó, contándonos una trama que promete mucha acción y en un formato totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados.

Según la misma fuente, esta cinta mostrará la sangrienta saga del Abismo de Helm, la fortaleza representada en la última parte de la trilogía de Peter Jackson. En ella conoceremos al hombre en cuyo honor lleva su nombre este lugar: Helm Hammerhand, el legendario rey de Rohan que pasó gran parte de su reinado en una gigantesca y costosa guerra.

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Variety también dice que El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim, contará con la dirección de Kenji Kamiyama, un veterano del anime japonés que estuvo a cargo de la serie animada de Ultraman para otra plataforma. Además, mencionan que el guion lo escribieron Jeffrey Addiss y Will Matthews (que trabajaron en The Dark Crystal: Age of Resistance) bajo la producción de Joseph Chou (Blade Runner: Black Lotus).

A pesar de que esta es una historia diferente, el proyecto pretende estar relacionado con las seis películas de la Tierra Media que nos presentó Peter Jackson.

