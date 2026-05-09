“La mejor venganza es ser diferente a quien causó el daño": Marco Aurelio, emperador y filósofo del estoicismo

Hablar de Marco Aurelio es hacer referencia a uno de los pensadores que impactaron directamente en la filosofía occidental, pues el emperador y también filósofo logró poner su nombre en los libros de historia gracias a las ideas que tuvo durante su reinado, recordado como uno de los mejores.

A día de hoy Marco Aurelio es considerado como el último de “los cinco buenos emperadores”, además de ser asociado a las bases del estoicismo siendo "La mejor venganza es ser diferente a quien causó el daño" una de sus frases más recordadas debido al gran peso que tuvo.

¿Cuál es la importancia de Marco Aurelio?

Uno de los aspectos más destacables de Marco Aurelio es que además de filósofo y pensador estoico, también fue un gran líder y emperador, siendo uno de los más recordados de la antigua Roma. Su gobierno sobre el Imperio Romano en una época de crisis se destaca por su gestión cargada de disciplina, ética y humanidad.

Además de su legado en los primeros años del siglo en el Imperio Romano, se le recuerda de gran manera por su filosofía estoica, donde encaminó toda una escuela del pensamiento donde se le da prioridad a la razón, el autocontrol y reflexión, de donde se puede tomar la frase: "La mejor venganza es ser diferente a quien causó el daño".

¿Qué es el estoicismo?

Aunque en los últimos años ha ganado bastante popularidad, sobre todo en redes, el estoicismo es una filosofía fundada por Zenón de Citio por allá del año 300 a.C., donde se busca la felicidad y la paz mental a través de la virtud, la aceptación y la identificación y posterior dominio de las emociones.

Esta corriente filosófica se enfoca en el momento de “lo primero” y en aceptar “lo segundo”, por lo que la calma es primordial para mantener esta práctica, por lo que es completamente entendible que hoy en día sea una de las filosofías más buscadas.