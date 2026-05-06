Aristóteles, filósofo griego: “El amor está compuesto por un alma habitando dos cuerpos”

El amor es una emoción compleja que resulta imposible de definirse en una sola palabra y es por esto que existen tantas definiciones hechas por las mentes más brillantes de la historia. En este sentido, Aristóteles dejó una frase como legado en la que dio una visión derivada de sus pensamientos: "El amor está compuesto por un alma habitando dos cuerpos", reflexión que hasta el día de hoy sigue siendo citada.

De acuerdo con información de Cambridge University, este enunciado fue atribuido al filósofo tras una de las biografías que escribió Diógenes Laercio sobre los estudiosos griegos del siglo III d. C. Y el origen se habría dado como la visión que él tenía sobre el cariño hacia los que nos rodean (aunque esta teoría no está del todo confirmada).

¿Qué significa la frase "El amor está compuesto por un alma habitando dos cuerpos" de Aristóteles?

Al tratarse de un pensamiento con tanto valor y significado intangible, es complicado explicar con palabras exactas lo que el filósofo griego buscaba explicar con esta oración. Sin embargo, un artículo de Psicología y Mente, señala que esta frase de Aristóteles es una de las teorías sobre el amor más antiguas de las que se tiene registro.

Increíblemente, en la actualidad se continúa referenciando porque sin importar el paso del tiempo y todas las transformaciones a las que está sujeta la vida, el amor permanece en todas sus expresiones; con amistades, familia o parejas, por mencionar algunos ejemplos. De modo que al mencionarse la frase "El amor está compuesto por un alma habitando dos cuerpos", se evocaría al sentimiento de afecto compartido.

¿Quién fue Aristóteles?

Aristóteles fue un filósofo, científico y polímata (persona que tiene conocimiento profundos de diversas disciplinas). De acuerdo con los registros disponibles, nació en la ciudad de Estagira, perteneciente a la Antigua Grecia.

Aristóteles es considerado como uno de los padres de la filosofía|Creative Commons / Francesco Hayez

Al igual que otros personajes emblemáticos de la cultura, el "genio" dejó un gran legado a nivel académico e intelectual, destaca su labor como fundador de la Escuela peripatética de filosofía, que funcionaba en el Liceo de Atenas. También ha sido considerado como uno de los "padres" de la filosofía intelectual.