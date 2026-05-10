Pitágoras, filósofo griego: “Nadie es libre si no puede mandarse a sí mismo”

Pitágoras es uno de los grandes filósofos que ha dado la historia y cuyas premisas mantienen su vigencia hasta el día de hoy. Llegar hasta su obra siempre es enriquecedor y es por eso que se recurre a la Inteligencia Artificial (IA) para analizarla y desmenuzarla.

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Gemini es la aplicación que, en esta oportunidad, nos permite conocer parte de la obra de Pitágoras, el por qué se destacó en el mundo de la filosofía y cómo se pueden aplicar sus premisas en el presente.

Pitágoras y su pensamiento

La IA señala que Pitágoras de Samos fue un filósofo griego que se destacó como una figura fundamental en la transición del pensamiento mítico al racional, siendo el primer pensador en postular que la esencia última de la realidad es de naturaleza matemática.

Su legado más famoso es el teorema de Pitágoras que establece la relación entre los lados de un triángulo rectángulo. Gemini remarca que su influencia se extendió mucho más allá de la geometría ya que fundó una hermandad mística y filosófica que descubrió las proporciones numéricas de la armonía musical y defendió la inmortalidad y transmigración de las almas.

Pitágoras y una frase sobre la libertad

Pitágoras afirmó que "todo es número", sentando así las bases para que las matemáticas se convirtieran en el lenguaje universal de la ciencia y la astronomía occidental. En su legado se encuentra una gran cantidad de frases que siguen siendo motivo de análisis en el presente.

Una de esas frases destacadas es la que dice “Nadie es libre si no puede mandarse a sí mismo”, con la que el filósofo griego nos sitúa en el corazón de la autarquía, un concepto fundamental de la ética antigua que sugiere que la verdadera libertad no es la ausencia de restricciones externas, sino el dominio total sobre nuestras propias pasiones, impulsos y deseos.

En la actualidad, esta frase se traduce en la capacidad de gestionar nuestra atención y voluntad frente a un entorno diseñado para el consumo inmediato y la gratificación instantánea, advierte Gemini.

La IA nos ayuda a comprender que Pitágoras nos demuestra que ser libre hoy implica ejercer un dominio propio sobre el uso de la tecnología, la gestión del tiempo y la resistencia a los algoritmos que buscan predecir nuestro comportamiento; solo quien logra imponerse límites éticos y disciplina personal puede evitar ser un autómata de las tendencias externas, recuperando así la soberanía sobre sus propias decisiones y su propósito de vida.