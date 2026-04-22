Aristóteles, filósofo griego: “La felicidad depende de nosotros mismos”

La actualidad se presenta como un todo en permanente transformación. Las influencias llegan desde distintos flancos y es por eso que la complejidad humana parece volverse cada vez más compleja.

Noticias Michoacán del 20 de abril 2026

Esto es parte de lo que le otorga vigencia a los filósofos clásicos cuyas preguntas no tienen una "fecha de caducidad" técnica. La Inteligencia Artificial los analiza y destaca que abordan la estructura fundamental de la experiencia humana, algo que explica esa vigencia.

¿Quién fue Aristóteles?

Entre las grandes figuras de la filosofía se encuentra Aristóteles, uno de los más influyentes de la antigua Grecia y de la historia occidental, cuya obra sentó las bases de múltiples disciplinas científicas y humanísticas, resume la aplicación Gemini.

Aristóteles fue discípulo de Platón en la Academia de Atenas durante veinte años, aunque más tarde desarrolló un pensamiento crítico y divergente del de su maestro. Este se volcó hacia el empirismo, defendiendo que el conocimiento se adquiere a través de la experiencia sensorial y la observación sistemática de la naturaleza.

Aristóteles y una máxima para reflexionar

El legado de Aristóteles es inmenso y es destacado porque logró sistematizar áreas como la lógica, la ética, la política, la biología y la metafísica. En este marco, una de sus premisas más relevantes es la que dice “La felicidad depende de nosotros mismos”, ya que sintetiza el corazón de su ética.

Con esta frase, Aristóteles nos decía que la felicidad no es un golpe de suerte, ni un regalo de los dioses, ni algo que se encuentra en los placeres externos. Para él, la felicidad es una actividad del alma que requiere esfuerzo, hábito y, sobre todo, el uso de la razón.

En el presente, esta idea del filósofo griego se usa para fomentar la capacidad de una persona para influir en su propio bienestar, a través de la gestión de las emociones y el cambio de hábitos. Esta frase de Aristóteles actúa como un recordatorio de que la satisfacción interna no debe delegarse a factores ajenos, sino que nace del autoconocimiento y de la coherencia con los propios valores.

Gemini resume que la aplicación de esta premisa de Aristóteles en la actualidad suele matizarse con una visión más colectiva, reconociendo que, aunque la felicidad sea una tarea personal, el contexto social y las oportunidades equitativas son el suelo necesario para que esa búsqueda individual pueda prosperar.