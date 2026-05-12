Sócrates, considerado como el padre de la filosofía occidental: “El conocimiento empieza en el asombro”

A través de los siglos, la filosofía se ha moldeado junto con el avance de la humanidad, pues tras el surgimiento de culturas y su eventual caída, filósofos como Sócrates han trascendido y afianzado su nombre en los libros gracias a las enseñanzas y reflexiones que plantearon durante años.

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Aunque este pensador vivió casi 500 años a.C., muchas de sus reflexiones, principios e ideas han sido fundamentales para el desarrollo de nuestra cultura, siendo que Sócrates fue uno de los pocos filósofos en no dejar algún escrito, compartiendo su conocimiento a través de sus discípulos como Platón, siendo que sus frases han impactado de manera directa en la historia.

¿Quién fue Sócrates?

Probablemente hayas escuchado o leído su nombre en algún texto importante, pues por más de dos milenios Sócrates, el filósofo griego considerado como pilar de la filosofía occidental y aunque este no dejara ningún escrito, es recordado por su método de enseñanza, el cuál fue basado en el diálogo y la búsqueda de la verdad interior, mejor conocida como la mayéutica.

Este pensador se enfocó en la ética, así como la virtud y la moral, cuestionando el entorno en el que habitaba, donde se le destaca el fomento del pensamiento crítico, una de las corrientes hoy consideradas como indispensables para cada problema filosófico.

Sócrates y una frase que marcó a la humanidad:

Cuando Sócrates dijo "El conocimiento empieza en el asombro", es una de las frases más reconocidas del ateniense, así lo sostuvieron Platón y Aristóteles, y esta habla sobre el significado de la capacidad de sorprenderse por lo desconocido, siendo este el combustible hacia la búsqueda de la sabiduría.

Los cuestionamientos de Sócrates ante la vida que llevaba la sociedad griega le hicieron comprender sobre la ignorancia que todos tenemos en una gran cantidad de temas hasta que el asombro y ganas de saber nos sacan de esta y nos exige cuestionar, investigar e incluso aprender cosas que él mismo no tenía en sus propósitos.