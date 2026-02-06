Filtran NUEVAS imágenes de Sophie Turner como Lara Croft en Tomb Raider: ¡Así luce la actriz!

Tras revelarse el primer vistazo de Sophie Turner como la emblemática Lara Croft de la próxima serie de Tomb Raider, en las últimas horas, comenzaron a circular videos en internet de los sets de grabación. En estas filtraciones, se muestran NUEVAS imágenes de la actriz como la protagonista de la famosa saga de videojuegos de acción, lo que ha elevado el hype entre los fanáticos de la franquicia. ¡A continuación, las fotografías!

Filtran NUEVAS imágenes de Sophie Turner como Lara Croft en la serie de Tomb Raider: ¿De dónde salieron?

La filtración se hizo a través de un canal de Youtube sobre cultura pop. En estas nuevas imágenes, se ve a Sophie Turner caracterizada como Lara Croft, mientras graba una secuencia en el bosque, en plena lluvia. Si bien el video dura escasos segundos, su publicación fue suficiente para elevar las expectativas del fandom, pues se muestra a la protagonista del videojuego con su icónica indumentaria.

First on-set look at Sophie Turner as Lara Croft in the Tomb Raider series for Amazon Prime Video! pic.twitter.com/Asow96tphW — Infinity Tomb Raider (@infinityTRaider) February 6, 2026

¿Cuándo se estrena la nueva serie de Tomb Raider? Esto se sabe sobre la nueva serie

La nueva serie de Tomb Raider fue anunciada en mayo de 2024 por Amazon MGM Studios. Desde entonces, el proyecto se ha desarrollado con hermetismo. De momento, se desconoce la trama exacta, así como la fecha de estreno. No obstante, se espera que la serie llegue a la plataforma de Prime Video el próximo año. Recientemente, la agencia AP compartió imágenes de la actriz grabando diversas escenas de acción, lo que ha desatado especulaciones sobre la posible narrativa del proyecto. Así se le vio rodando las escenas:

Sophie Turner parachutes as Lara Croft for Tomb Raider series. pic.twitter.com/DE66l8HiR8 — AP Pop Culture (@APPopCulture) February 6, 2026

¿Quién más aparece en la serie de Tomb Raider ? Este es el elenco completo

Además de la emblemática Sansa Stark como protagonista, el elenco de la serie también incluye a otras celebridades de primer nivel como: Sigourney Weaver (Alien), Jason Isaacs (Harry Potter), Martin Bobb-Semple (Pandora), Jack Bannon (The Darkness), John Heffernan (Dracula), Bill Paterson (Fleabag), Paterson Joseph (Wonka), Sasha Luss (Anna), Juliette Motamed (Magic Mike: el último baile), Celia Imrie (El club del crimen de los jueves) y August Wittgenstein (Hellground).

De momento, no queda más que esperar a que revelen nuevos detalles sobre este tan esperado live-action.