¡Lara Croft está de regreso! Sophie Turner enciende las redes con el primer vistazo de Tomb Raider

El primer vistazo de Sophie Turner como Lara Croft en la nueva serie de Tomb Raider ya fue revelado y sí: la actriz está que arde y casi se nos sale el corazón. Amazon MGM Studios compartió la primera imagen oficial de la protagonista con el outfit clásico de la arqueóloga más emblemática del mundo de los videojuegos. Esta imagen nos confirma que se ha puesto en marcha la producción de la esperada serie y sobre todo que se lo están tomando en serio, pues luce increíble.

Sophie Turner como Lara Croft: así luce en la primera foto oficial

La imagen se publicó con el objetivo de anunciar a los fans el inicio del rodaje; en esta vemos a Sophie Turner aparece por primera vez en personaje usando el look icónico de Lara Croft, lo que automáticamente disparó el hype entre fans de los videojuegos y aumenta las expectativas de que pronto podríamos tener una increíble adaptación live-action.

La enorme confianza de los estudios y los fans en la actriz tiene un porqué. Turner ya demostró que puede cargar franquicias enormes en sus hombros, y ahora le toca portar el título de una heroína legendaria que no se permite errores, ni perdona a los villanos.

¿De qué va la nueva serie de Tomb Raider?

Se sabe que la historia está basada en la famosa saga de videojuegos Tomb Raider, que sigue las aventuras de Lara Croft, arqueóloga y exploradora que se dedica a explorar ruinas, enfrentar trampas mortales y descubrir misterios que deberían quedarse enterrados. Según han revelado, se buscó llevar esta serie al formato de serie, pues la producción quiere contar el viaje de Lara con más detalle, construir su evolución y darnos acción sin ir a las carreras.

El equipo creativo promete una versión con personalidad

Uno de los detalles más llamativos es que la serie está creada y escrita por Phoebe Waller-Bridge, mente detrás de Fleabag, quien también funge como productora ejecutiva y co-showrunner junto a Chad Hodge. Se cree que la presencia de estas figuras en la producción nos podría garantizar ver una Lara Croft con más carácter, más humor filoso y una narrativa más emocional (sin perder el modo supervivencia).

¿Quiénes forman parte del elenco de la nueva serie de Tomb Raider?

Aunque Sophie Turner ha demostrado ser asombrosa en su trabajo, también resulta emocionante el brutal elenco que la acompaña:



Sigourney Weaver

Jason Isaacs

Martin Bobb-Semple, Jack Bannon, John Heffernan, Bill Paterson

Paterson Joseph, Sasha Luss, Juliette Motamed, Celia Imrie

August Wittgenstein

Con esos nombres, queda claro que Amazon quiere que Tomb Raider sea más que solo un live action de videojuegos más.

También te puede interesar: ¡Liberan el tráiler de la nueva temporada de Euphoria! Rosalía aparece haciendo pole dance y el internet colapsó