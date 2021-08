FOTOS | 7 datos que no sabías de Los Indestructibles 2.

Detrás de la segunda entrega de la saga de los hombres más rudos e invencibles del cine existen varios secretos que aquí te revelaremos.

La saga de “Los Indestructibles” se ha colocado como una de las favoritas de la pantalla grande, pues reúne a los hombres de acción más rudos e invencibles del cine, quienes vienen a demostrar que la edad no es impedimento para seguir siendo poderosos.

En esta secuela Barney Ross (Sylvester Stallone) y compañía se reúnen para una importante misión, pero cuando matan a uno del equipo en plena operacón, la venganza se convierte en lo más importante.

Al igual que su antecesora, “Los Indestructibles 2" cuenta con algunos curiosos e interesantes datos que seguramente no conocías, es por eso que aquí te los contamos.

DOLPH LUNDGREN ES ACTOR Y ES INGENIERO

En la cinta se revela que Gunnar Jensen, quien fue interpretado por Dolph Lundgren, tiene un título en ingeniería química. Esta referencia es al mismo Lundgren, quien tiene una licenciatura en química de la Universidad del Estado de Washington, además cuenta con una Maestría en Ingeniería Química de la Universidad de Sydney en 1982.

CHUCK NORRIS

El legendario actor de acción de 71 años, accedió a aparecer en “Los Indestructibles 2" después de su retiro. Durante la película hubieron algunas referencias al meme “Los hechos de Chuck Norris” como la de: “Chuck Norris fue mordido por una cobra, y después de cinco días de dolor insoportable... la cobra murió” y la de: “Chuck Norris no visitó Bulgaria, Bulgaria visita a Chuck Norris”.

LA ELECCIÓN DE LOS ACTORES

Sylvester Stallone explicó que el casting que buscó fue de los actores que no habían experimentado éxitos recientes: “Me gusta usar a las personas que tuvieron un momento y luego han caído en tiempos difíciles y darles otra oportunidad, me gusta ese tipo de chicos. Alguien lo hizo por mí y me gustaría ver si puedo hacerlo por ellos”.

UNA LAMENTABLE PÉRDIDA

Stallone canceló su gira de promoción de “Los Indestructibles 2" después de que su hijo Sage Stallone fuera encontrado muerto el 13 de julio de 2012.

EL PAPEL DE LIAM HEWSORTH

El actor Liam Hemsworth fue inicialmente considerado para aparecer en “Los Indestructibles”, pero cuando fue reescrito el guión, su papel fue cortado. Más tarde recibió una llamada de Sylvester Stallone para retomar su papel en la secuela.

NICOLAS CAGE Y JOHN TRAVOLTA

En septiembre de 2011, Sylvester Stallone confirmó que estaba en conversaciones con Nicolas Cage y John Travolta para tener papeles en la cinta, pero sus tiempos fueron el obstáculo para que esto no se concretara.

LA CONSTRUCCIÓN QUE SE QUEDÓ

Para la película se construyó un puente de ferrocarril sobre el río Soam en Bulgaria, el cual se conservó y ahora es parte de la red ferroviaria.

“Los Indestructibles 2" esconde muchos detalles que ni nos imaginábamos, ¿tú te sabes algún otro?

