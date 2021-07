No te pierdas The Good Doctor de lunes a jueves por Azteca 7.

FOTOS | Todo sobre Antonia Thomas, Claire en The Good Doctor.

Antonia Thomas interpreta a Claire en The Good Doctor, y aquí te contamos todo lo que tienes que saber sobre su trabajo y vida personal.

Antonia Thomas se ha ganado el amor y el respeto de los fanáticos de The Good Doctor, sin duda su interpretación de Claire Browne ha dejado una huella difícil de borrar, y por esa razón, aquí te contamos más sobre la vida personal y profesional de esta estupenda actriz británica.

Nació en Inglaterra, Londres, y estudió teatro y se especializó con una maestría en actuación.

Misfits, Homefront, Fleming, Lovesick, y de hecho n esta última, su trabajo le valió el reconocimiento de la crítica especializada, y quizá fue este el mérito que le valió la oportunidad de llegar al gran proyecto de The Good Doctor.

Eso sí, Antonia también cuenta con experiencia en cine, gracias a su participación en proyectos como: Sunshine on Leith, Hellow Carter, Northern Soul, Firts Born, por mencionar algunas.

Sobre su debut en series de televisión allá por el año 2009, recuerda que le resultó bastante aterrador el pertenecer a su primer proyecto, pues pensaba que su primer paso podría definir el resto de su carrera.

Después de mucho meditarlo, Thomas comprendió que lo mejor ella formar una trayectoria llena de una gran variedad de roles.

“Para mí, como actriz, tener versatilidad y creatividad ha sido muy, pero que muy, importante”, ha reconocido sobre sus expectativas.

De lo poco que se cuela a los medios de comunicación sobre su vida personal, te podemos contar que hasta ahora se sabe que es soltera, y que no tiene hijos.

Podría interesarte: FOTOS | Fiona Gubelmann, la odiada y amada en The Good Doctor.

Se le ha relacionado con el galán del momento, Regé-Jean Page, protagonista de la serie Bridgerton, aunque ambos son extremadamente discretos con el manejo de sus vidas personales, así que, todo ha quedado en el aire como una especulación que surgió luego de que hace algún tiempo aparecieron juntos en alfombras rojas.

¿Cómo llegó a The Good Doctor?

Desde su llegada a Estados Unidos, Antonia Thomas ha trabajado duro para obtener oportunidades, y de hecho, se encontraba en Los Ángeles celebrando tras haber participado en un episodio piloto para una serie, cuando de último momento le llamaron para pedirle que hiciera audición al día siguiente a primera hora.

“Dejé el trago, me fui a casa, y practiqué lo más que pude, cuando llegué ahí todos fueron adorables, y no esperaba que todo mundo estuviera ahí, es decir, era un cuarto lleno con los productores, así como el director, esperaba que sólo estuviera el director, pero no fue así”, compartió sobre su inesperada audición.

Sin duda, hemos visto a Claire pasar por varios retos personales y profesionales en The Good Doctor, también nos sorprendió su cautivadora forma de conectar con sus compañeros y con los pacientes, pero así como todo tiene un comienzo, también tiene un final.

¿Te quedaste con ganas de más? Checa quiénes son los 7 mediums más icónicos del cine y la televisión.

No te pierdas The Good Doctor de lunes a jueves por Azteca 7.