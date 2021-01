FOTOS | ¿Listo para cantar “Blinding Lights” de The Weeknd? La canción #1 del 2020 sonará en el Super Bowl LV.

Únete al equipo de Azteca 7 y vive toda la experiencia del Super Bowl LV en el 7 por el 7. The Weeknd será el encargado del show de medio tiempo, no te lo puedes perder.

The Weeknd será el acto principal para el show de medio tiempo del Super Bowl. Una de sus canciones más esperadas es “Blinding Lights”, la cual se mantuvo durante 4 semanas en el top 1 según Billboard. Este tema se desprende del álbum ‘After Hours’ (2020), la cuarta producción discográfica del cantante canadiense.

“Blinding Lights” tiene un sonido característico que hace referencia a la música de los años 80:

“Siempre he sentido admiración por la época anterior a mi nacimiento. Puedes escuchar desde mi primer mixtape (House of Balloons de 2011), que los años 80 y bandas como Siouxsie & the Banshees o Cocteau Twins, juegan un papel tan importante en mi sonido. A veces me ayuda a crear un nuevo sonido y otras es simplemente obvio. Estoy feliz de que al mundo le guste ahora ".

-The Weeknd

El video de “Blinding Lights” fue dirigido por Anton Tamm, se grabó durante 4 días en locaciones como Las Vegas y Los Ángeles. Para conseguir el efecto de la noche con algunos destellos de luz, este se rodó todos los días a las 6 de la mañana. Así fue como poco a poco esta canción se convirtió en la más vendida del año y para celebrar un año de su lanzamiento, el cantante hizo un remix junto a Rosalía, el cual tuvo opiniones divididas, aunque sus fans hispanos lo agradecen por traducir ciertas partes al español.

El Super Bowl LV será el primer evento masivo en el que se escuche “Blinding Lights”, debido a que cuando se estrenó la canción y el álbum de The Weeknd, todas las presentaciones quedaron canceladas por la pandemia. El estadio Raymond James contará con 22 mil aficionados, de los cuales 7 mil 500 lugares serán destinados a personal médico de forma gratuita.