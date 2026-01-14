¡FOTO! Con 12 años: North West se hace sus primeros piercings en el cuerpo

North West, primogénita de Kim Kardashian y Kanye "Ye" West, ha vuelto a encender el debate en las redes sociales, pero esta vez no es por su manera de vestir, sino por una audaz modificación corporal: piercings en los dedos.

Con 12 años, North compartió las imágenes donde presume pequeñas esferas metálicas insertadas en sus dedos índice y medio. No se trata de simples anillos, sino de perforaciones unidas por una barra subcutánea, una técnica poco convencional.

¿Cuáles fueron los comentarios que le hicieron a North West?

La aparición de estos piercings ha reavivado una pregunta que persigue a la familia Kardashian: ¿Cuál es el límite entre la libre expresión y la exposición mediática prematura? Algunos seguidores aplauden la autenticidad de North, pero otros cuestionan la ética de permitir procedimientos de este tipo en una menor de edad.

El estilo de North siempre ha sido así, por lo que heredó la visión disruptiva de su padre.

¿Estos piercings afectan la salud de North West?

Expertos en dermatología señalan que las perforaciones en las manos son extremadamente delicadas debido a la alta movilidad de la zona, la densidad de terminaciones nerviosas y el riesgo constante de infecciones por el contacto con superficies. En un cuerpo que aún está en desarrollo, el riesgo de rechazo del tejido es considerablemente mayor.

¿Qué dijo Kim Kardashian?

Ante la lluvia de críticas, Kim Kardashian ha mantenido una postura firme y relajada: “No es para tanto”, respondió brevemente, sugiriendo que las decisiones estéticas de su hija son consensuadas y forman parte de un entorno controlado. Para Kim, permitir que North explore su identidad a través de la moda y los accesorios es una forma de empoderamiento.

“Le digo: ‘Bebé, si quieres el pelo azul, pues así es’”, dijo Kiim. “Eso la hace tan feliz. Nunca le quitaría esa creatividad”.

Más allá de la controversia, lo cierto es que North West se está consolidando como una figura influyente por derecho propio. Su presencia en las semanas de la moda de París y Milán, sumada a su creciente incursión en la música, la posicionan como una artista que no teme al "qué dirán".

Mientras que con otros hijos de celebridades la atención se diluye, con North la lupa siempre apunta a la gestión de Kim Kardashian.