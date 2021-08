FOTOS | Kurt Russell y su historia de desamor con los superhéroes.

El actor Kurt Russell confesó que le habría encantado interpretar a Superman o Batman, pero nunca se dio la oportunidad.

Extrañamente el afamado actor Kurt Russell, quien tiene una extensa filmografía en su carrera, nunca ha interpretado formalmente a un superhéroe, pero sí ha participado en películas que tienen que ver con esta clase de personajes.

“Guardianes de la Galaxia 2" es la segunda cinta de superhéroes en la que Kurt ha trabajado, pues la primera fue “Súper escuela de héroes”. Sin embargo, existe un motivo muy claro por el que al actor no le gusta mucho este género.

Russell asegura que no conoce muy bien el mundo del cómic, además siempre ha tenido miedo a encasillarse en un personaje; aún así no se hubiera negado a ser Superman o Batman por única ocasión si se le hubiera presentado la oportunidad.

“Interpretar a Superman en una sola película habría sido divertido, eso es diferente. Interpretar a Batman una vez habría sido divertido también”, comentó el actor en entrevista, quien en el pasado pidió puntualmente a su agente que no aceptara el papel de Batman, pues no estaría dispuesto a hacer secuelas y encerrarse en un personaje.

KURT RUSSELL Y EL UMC

Fue en la gira de promoción de la película “Los ocho más odiados” cuando Kurt Russell inició su aventura con “Guardianes de la Galaxia”, pues alguien se le acercó a preguntarle si sería el padre de Peter Quill. “Yo no sabía de qué me estaban hablando, no había visto la primera”.

Sin embargo, al siguiente día lo contactaron para dicho papel, así que decidió ver la primera película y leer el guión para comprender un poco de qué se trataba el asunto. “Cuando lo leí, entendí por qué estaban viniendo a mí para interpretar al padre de Chris”.

