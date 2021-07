FOTOS | La historia real detrás de la película Las Horas Contadas.

La película de Disney “Las Horas Contadas”, protagonizada por Chris Pine, recrea un insólito rescate costero en Estados Unidos.

Uno de los rescates más complejos ejecutado por la Guardia Costera de Estados Unidos es en el que esta basada la cinta “Las Horas Contadas” y la cual fue dirigida por Craig Gillespie.

Esta película narra la desconocida odisea que enfrentaron cuatro trabajadores de dicha institución en 1952 durante una tormenta: la misión de rescate de los náufragos del SS Pendleton, un barco petrolero que se partió en dos en la costa este de Estados Unidos, los cuatro miembros de la Guardia Costera empredieron el rescate en un pequeño bote salvavidas desafiando el temporal y las gélidas temperaturas.

“Lo que me gustó acerca de este libreto fue que realmente te hace reflexionar sobre qué harías si tuvieras la oportunidad de hacer algo que requiere de mucho coraje para otra persona que no eres tú mismo, y me encanta la premisa”, aseguro el mismo Gillespie sobre la historia.

Para el director el personaje de Bernie Webber tiene un corazón enorme, se convierte en un personaje muy interesante y querible, un tipo que parece que no logrará mucho, pero al final sorprende a todo el mundo.

Este es el primer proyecto del cineasta tras “Un golpe de talento”, cinta que también esta basada en hechos reales, pero a diferencia de ésta “Las Horas Contadas” incluye muchos más elementos dramáticos y apela a hechos desconocidos para muchos.

“La historia no es muy conocida, pero es, de hecho, el mayor rescate en un bote pequeño en la historia de la Guardia Costera. Leí el libreto primero y luego, cuando leí el libro, me dio mucho placer ver cuán específicos y fieles fueron los escritores a los eventos y a la línea del tiempo, lo cual es casi insondable considerando todo lo que estaba sucediendo en ese océano”, señaló el director.

No te puedes perder “Las Horas Contadas” este viernes a través de la señal de Azteca 7.