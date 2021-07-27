FOTOS | Los secretos de Missy Peregrym, la agente Maggie Bell de FBI.

La actriz canadiense Melissa ‘Missy’ Peregrym ha recorrido un largo camino en la industria del cine y la televisión, y aunque ha tenido papeles de gran importancia, es hasta ahora que su fama ha repuntado gracias a su protagónico en la serie de la CBS “FBI”.

Peregrym es conocida principalmente por su papel en la también serie policiaca “Rookie Blue”, pero hay quienes aún la recuerdan por su debut cinematográfico como Haley Graham en la película “Pisando firme” donde interpretó a una talentosa, pero muy rebelde gimnasta olímpica.

A los 18 años, Missy comenzó su carrera como modelo y ha aparecido en comerciales de marcas de autos lujosos, gaseosas y hasta de los Juegos Olímpicos. Estas campañas llamaron la atención de los directores de casting y rápidamente pasó a la actuación.

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El camino de la actriz no ha sido fácil, pero siempre ha elegido los papeles perfectos, tal como el de Maggie Bell en la serie creada por Dick Wolf. Aquí te dejamos algunos secretos de Missy que te sorprenderán.

ESTILO TOMBOY

En alguna ocasión Peregrym declaró que cuando era pequeña, solía vestir más como un chico, que como una chica. De hecho bromeó acerca de que no se le permitía usar jeans blancos de pequeña porque pasaba tanto tiempo jugando en la tierra que los habría ensuciado de inmediato.

Con el paso de los años, Missy adoptó el estilo tomboy para su vida y es algo que además de irle bastante bien, la ha careacterizado durante toda su carrera.

COMPARTE DEBUT CON JAMES CAMERON

El debut televisivo de Peregrym fue en el 2000, en “Dark Angel”, una serie ciberpunk sobre un súper soldado genéticamente modificado que había escapado del control del gobierno al mundo postapocalíptico de un entonces futuro lejano de 2019.

Curiosamente este proyecto fue también el debut como director de televisión del ahora afamado James Cameron.

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PASADO OSCURO EN “GATÚBELA”

Técnicamente se puede decir que la primera aparición de la actriz en el cine se dió en la cinta “Gatúbela” protagonizada por Haley Berry, en un pequeño cameo, pero teniendo en cuenta la reputación de la película, lo mejor ha sido no tomarlo en cuenta.

PUDO HABER SIDO ATLETA

Dado que Missy no tenía experiencia en gimnasia, se le exigió mucho entrenamiento para su papel en “Pisando fuerte"; sin embargo, la actriz ya tenía antecedentes atléticos, pues en la secundaria entrenó baloncesto algún tiempo y le gustó tanto que llegó a pensar que se convertiría en profesional.

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