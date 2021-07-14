FOTOS | Conoce todo sobre Zeeko Zaki, el agente más guapo de FBI.

Zeeko Zaki, protagonista de la serie “FBI” se ha convertido ya en el primer actor de origen egipcio en cargar el rol principal en la televisión estadounidense, pero también es ahora el dueño de nuestros corazones.

Papeles como terrorista, mafioso o villano, han quedado en el pasado para Zaki, pues en este proyecto da vida al agente del FBI Omar Adom Zidan, trabajo que le ha dado la esperanza de que algún día se acabe con el estereoripo que ha llevado a cuestas su pueblo natal.

“Creo que mi personaje rompe estereoripos. Me parece que tener la oportunidad de desarrollar un papel importante y de representar un personaje que se muestra normal, que actúa y muestra escenas en las que se lo observa como una persona normal hace que esos tabús se pierdan”, señaló el actor.

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El actor comenzó su trabajo en Hollywood desde abajo, haciendo trabajos como extra tanto en películas como en series y en general le daban papeles de malo, pero después de mucho esfuerzo y dedicación logró su protagónico en “FBI”.

En la serie de la CBS, el actor interpreta al agente especial Omar Adom ‘OA’ Zidan de la Oficina Federal de Investigaciones, quien llega al FBI a través de Bushwick, West Point y la Agencia Antidrogas, donde pasó dos años como agente encubierto.

A pesar de no ser un rosotro reconocido, el actor levanta pasiones por donde pasa, pues si bien, su interpretación ha encantado a lo público, su gran atractivo ha jugado también un papel importante, e incluso ya lo posiciona como el nuevo galán de acción de la televisión.

Zaki nació un 18 de enero de 1990 en Alejandría, Egipto y emigró a Estados Unidos cuando apenas tenía un mes de nacido, es practicante musulmán y habla inglés y árabe con fluidez.

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En el amor, todo indica que tristemente para nosotros, el corazón de Zeeko ya está ocupado por la creadora de contenido y fotógrafa Sam Schneiter, y aunque han mantenido su relación lo más privada posible, en sus redes sociales existen algunas fotos juntos como testigo de su romance.

No te pierdas la increíble actuación (y músculos) de Zeeko Zaki en “FBI” de lunes a jueves por la señal de Azteca 7.