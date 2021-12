FOTOS | Nicolas Cage y su regreso a las grandes ligas en Hollywood.

Nicolas Cage llegó para quedarse y este proyecto parece ser su carta fuerte. ¡Te lo contamos todo!

¿Qué dijeron, que ya no volverán a ver a Nicolas Cage en una gran producción de Hollywood? Pues se equivocan, porque el actor está listo para su regreso triunfal acompañado de un personaje de nervios y aquí te tenemos los detalles, por supuesto.

De hecho, fue esta semana en la que el nombre de Nicolas volvió a acaparar los titulares y fue por la noticia que tanto estaban esperando sus fans: su regreso a la pantalla grande con un personaje que de inmediato causó controversia.

¡Sííí! Parece que ya era hora de que Cage nos diera una sorpresa de este tamaño, pero te preguntarás… ¿cuál es este personaje del que todos están hablando? o ¿quiénes más actuarán junto a él?

De por sí saber que estará en un nuevo filme causa muchas expectativas; ahora bien, enterarte del papel que personificará en la cinta es todavía más emocionante.

Aunque no se trata de la secuela de Contracara (Face-Off) -pero no estaría nada mal-. ¿Acaso será algo que tenga que ver con Riesgo en el Aire (Con Air) o Un Ángel Enamorado (City of Angels)? ¡No, ninguna de las anteriores!

¿Y si es algo sobre El Tesoro Perdido (National Treasure) o Ghost Rider (El Vengador Fantasma)? ¡Error! Ni una sola de las películas antes mencionadas están en la lista de pendientes de Nicolas para los siguientes meses.

Hablamos de nada más y nada menos que ‘Renfield’, donde Cage interpretará a Drácula. El histrión está de nuevo en las grandes ligas de Hollywood y es con este proyecto con el que los reflectores están enfocados hacia él y este reto.

Y es que se trata de un personaje icónico, pero a quienes hay que agradecerles es a Universal Studios que apostaron todo por Nicolas y lo más importante, convencerlo de que Drácula está hecho a su medida.

Ahora bien, de acuerdo con los primeros detalles que se conocen, ‘Renfield’ estará ambientada en nuestra época (es lo que dicen, ¿eh?). Además, el actor Nicholas Hoult también formará parte del cast, por lo que se puede augurar una buena mancuerna para el éxito que -seguramente- tendrá en taquilla.

Sin duda, un acierto en la carrera de Nicolas Cage , que desde 2011, tras haber actuado en las cintas de Ghost Rider, ya no había tenido un proyecto a la altura; incluso había trabajado en otras cintas independientes, extravagantes y extrañas (según los críticos que han seguido su trayectoria).

Con esta noticia, se podría pensar que Nicolas regresó para quedarse; y es que seguramente el próximo 2022 estará en boca de todos con más detalles que vayan saliendo en cuanto a ‘Renfield’ se refiere, así como de sus demás pendientes, ya que aseguran que tiene otros filmes bajo la manga que sus verdaderos fanáticos no podrán perderse, entre ellos destacan los siguientes títulos, así que toma nota: The Unbearable Weight Of Massive Talent, The Old Way, La Búsqueda 3 y Men With No Fear.

¿Crees que Drácula es el personaje que Nicolas Cage necesitaba para su regreso triunfal en las grandes ligas de Hollywood?