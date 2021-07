No te pierdas a Macaulay Culkin en "Ángel Malvado” por Azteca 7.

No te pierdas a Macaulay Culkin en "Ángel Malvado” por Azteca 7.

No te pierdas a Macaulay Culkin en "Ángel Malvado” por Azteca 7.

No te pierdas a Macaulay Culkin en "Ángel Malvado” por Azteca 7.

No te pierdas a Macaulay Culkin en "Ángel Malvado” por Azteca 7.

No te pierdas a Macaulay Culkin en "Ángel Malvado” por Azteca 7.

No te pierdas a Macaulay Culkin en "Ángel Malvado” por Azteca 7.

No te pierdas a Macaulay Culkin en "Ángel Malvado” por Azteca 7.

No te pierdas a Macaulay Culkin en "Ángel Malvado” por Azteca 7.

No te pierdas a Macaulay Culkin en "Ángel Malvado” por Azteca 7.

No te pierdas a Macaulay Culkin en "Ángel Malvado” por Azteca 7.

No te pierdas a Macaulay Culkin en "Ángel Malvado” por Azteca 7.

No te pierdas a Macaulay Culkin en "Ángel Malvado” por Azteca 7.

No te pierdas a Macaulay Culkin en "Ángel Malvado” por Azteca 7.

No te pierdas a Macaulay Culkin en "Ángel Malvado” por Azteca 7.

No te pierdas a Macaulay Culkin en "Ángel Malvado” por Azteca 7.

FOTOS | ¿Qué es de la vida de Macaulay Culkin? ¡Te lo decimos!

Siendo un niño, Macaulay se convirtió en una súper estrella, y su vida ha pasado por muchos altibajos, y aquí te contamos qué está haciendo ahora que no actúa.

Así como muchos niños actores, Macaulay Culkin tuvo que enfrentar grandes batallas al crecer frente al ojo público, y su llegada a la adultez no fue nada sencilla, pues a pesar de gozar de fama internacional, el curioso niño que saltó a la fama gracias a cintas como "Ángel Malvado”, “Riqui Ricón”, y “Mi Pobre Angelito” se convirtió en blanco de intensas polémicas.

Aquí te contamos más sobre lo que ha pasado con Culkin ahora que es adulto y que ya no se dedica a la actuación.

Algo que hay que aceptar es que a pesar de su corta edad, Macaulay Culkin demostró ser un buen actor, su espontaneidad, y traviesa personalidad entretuvieron a millones de personas alrededor del mundo, y a la fecha, las películas que protagonizó son verdaderos clásicos, y es que, tras protagonizar “Mi Pobre Angelito”, sorprendió con “Ángel Malvado”, una cinta que no te puedes perder este viernes por Azteca 7.

Todo pasó muy rápido, y como era de esperarse, siempre hay un adulto que llega a beneficiarse del talento nato de un niño que juega a actuar mientras gana grandes sumas de dinero, tal fue la historia de Macaulay, quien quedó en medio de una disputa familiar al presentarse el divorcio de sus padres, puesto que, estaba también en juego su fideicomiso, ganancias, y regalías por su trabajo en cine.

“Comenzó a sentirse como una tarea, comencé a verbalizar eso, pero nadie me escuchaba: Quiero ir a la escuela. No he terminado ningún año completo de escuela desde el primer grado”, confesó Macaulay en una entrevista durante su juventud.

Culkin se retiró en 1994, y para 2003 reapareció como invitado en la serie “Will & Grace”, y más tarde probó suerte con la música, pero tras años de trabajo, su banda se separó.

Ya que andas por aquí, también te recomendamos: FOTOS | Los looks más icónicos de El Príncipe del Rap.

Desapareció por varios años, y de pronto fue captado luciendo bastante demacrado, y con un aspecto preocupante, la gente y los medios de comunicación se preguntaban qué había pasado con aquel curioso niño actor.



Y aunque fue la actuación lo que lo catapultó a la fama, ahora se dedica a dirigir un portal de noticias satíricas, y es host de un podcast que conduce y produce, y disfruta de una jugosa fortuna hecha a base de regalías, y nuevas ganancias por su actual trabajo.

Con 40 años de edad, Macaulay disfruta de una vida feliz, junto a su esposa y su hija, así que, al final de todo, las cosas salieron bien para él.

No te pierdas una de las grandes actuaciones de Macaulay Culkin en “Ángel Malvado”.