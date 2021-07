FOTOS | ¿Qué es real y qué no del drama médico en The Good Doctor?

¿La realidad supera a la ficción? Aquí te decimos más sobre lo que sí corresponde a la realidad en The Good Doctor.

Dicen que la realidad supera a la ficción, y por supuesto, The Good Doctor no se salva de las críticas, y es que, cuando se considera que el personaje principal de esta trama es un médico autista que además tiene síndrome del sabios, y se ve a los residentes e internos vivir tranquilamente durante sus procesos de preparación, muchos podrían pensar que es algo habitual, pero, para no confundir aquí te contamos qué cosas sí están inspiradas en hechos reales y qué cosas no.

¿Shaun es real?

Médicos del mundo han respondido sobre la posibilidad de que alguien con autismo sea contratado para el servicio de especialidad quirúrgica, y aseguran que difícilmente pasaría en la realidad, pues, las dificultades que enfrentaría para comunicarse con un paciente podrían derivar en serias complicaciones, y ese por supuesto, es un escenario indeseable.

Hasta ahora muchos se preguntan si la vida de Shaun Murphy está basada en la vida de alguien real, y bueno la respuesta es no.

Podría interesarte: FOTOS | 7 cosas que quizá no sabías de MacGyver.

Y también hay que aclarar que el actor Freddie Highmore tampoco es autista, él sólo hace una interpretación del personaje de ficción basado en una exhaustiva investigación. Además, muchas personas con autismo sí participan activamente en la serie como personajes invitados o pacientes.

Tatuajes de tus besos llevo, en todo mi cuerpo…

El tatuaje de un alce con enormes astas que luce el apuesto doctor Meléndez es falso, por si pensabas que el actor Nicholas Gonzalez no tiene tal y por esta razón debe entrar al área de maquillaje antes de cada grabación para completar su transformación física de personaje.

Vida de médico…

Los internos y residentes del hospital St. Buenaventura parecen tener espacio de tiempo suficiente para llevar una vida tranquila, descansar en sus hogares, tener dramas amorosos, de ir a hacer sus compras, y demás, pero, al igual muchos médicos han considerado que esto es una visión bastante “humanizada” del drama médico, ya que, esta profesión demanda de muchísima entrega y dedicación, al grado de absorber totalmente sus vidas personales.

Básicamente los médicos no tienen tiempo ni de enfermarse, y bueno, resulta ser bastante peligroso para su propio bienestar, eso sí es algo que corresponde a la realidad.

Complicaciones de alto impacto

Al ser un show televisivo, muchas cosas son exaltadas con fines dramáticos, y por supuesto, los casos que se presentan deben complicarse y resolverse de manera rápida y ágil, ya que, de lo contrario, podría tomar varios episodios el mostrar el desarrollo de los mismos, esto nos lleva a otro de los puntos cuestionados por los médicos reales, pues, aseguran que la juventud de nuestro protagonista frente a las aceleradas complicaciones de los casos, llegan a ser demasiado exageradas.

La otra cosa es que, las resoluciones a algunas complicaciones médicas sí llegan a mostrar un camino real de tratamiento, aunque, no necesariamente se muestra a detalle.

No te pierdas la tercera temporada de “The Good Doctor” por Azteca 7.